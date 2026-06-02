Se quejan boleros por las bajas ventas, tras ser desplazados de plaza de la Liberación

Don Pedro tiene 20 años como boleros en plaza de la Liberación. Este martes apenas llevaba dos lustradas de calzado en cuatro horas.

Don Pedro Gómez Gallegos es uno de los 30 boleros que fue desplazado de la plaza de la Liberación hacia plaza Universidad, debido a la instalación del Fan Fest, frente al teatro Degollado.

El cambio realizado hace dos semanas y que durará dos meses en total, los perjudicó.

El señor Pedro Gómez dijo que en plaza Universidad no hay clientes. Pasa mucha gente que sale de la estación de la Línea 2 del Tren Ligero, pero no se bolean el calzado.

“Pues hace unos 15 días hace que nos cambiaron. El motivo es que cercaron la plaza Liberación para hacer eventos de los juegos del Mundial. Aquí está muy tranquilo. Nomás pasa la gente, pero no…(se bolean)”, se quejó.

Este martes, entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, don Pedro apenas llevaba dos boleadas, de 50 pesos cada una. Eso no le sirve ni para pagar el traslado desde su hogar, ya que vive por la zona de La Venta del Astillero, en Zapopan.

“Sí, ahí, en la plaza Liberación, bien o mal ahí estamos en nuestro lugar. Los clientes bajaron casi 100%, sí de plano, hay compañeros que se van ‘en blanco’, ni para pagar el permiso sacan”, dijo.

En plaza Universidad se saturaron los espacios para los boleros, al igual que sucede con la explanada frente al mercado Corona.

Por eso, hay muchos boleros que de plano, no abrieron sus puestos, ante la baja de clientes.

Don Pedro explicó que no tiene esperanzas de que mejoren sus ventas con el inicio de los partidos del Mundial, ya que muchos turistas que van a ir al centro, al Fan Fest, la amplia mayorìa trae calzado deportivo, en lugar de zapatos.

Los clientes habituales de don Pedro en plaza de la Liberación, son abogados o asesores o trabajadores que laboran en el Supremo Tribunal de Justicia o en el Congreso del Estado, o quienes van a resolver algún asunto en Palacio de Gobierno.