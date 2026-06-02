Casi 92% de empleados del Gobierno de Jalisco sí cumplió con la entrega de su declaración de bienes

Teresa Brito, contralora estatal, dijo que los omisos aún tienen 30 días para presentar su declaración de bienes en forma extemporánea.

De 150 mil 339 servidores públicos que trabajan en el Gobierno de Jalisco, 138 mil 295 sí cumplieron con la entrega de su declaración patrimonial y de intereses, a la que están obligados a presentar al 31 de mayo de cada año, informó la controlara estatal, Teresa Brito Serrano.

La cifra de empleados públicos que sí cumplieron con la exigencia representa 91.98% del total.

“Estamos trabajando ahora con quienes no hicieron la presentación más de 90% lo hicieron, pero la ley les da una tolerancia de 30 días, pero marcándolo como extemporáneo. Este adjetivo le va a prevalecer en el sistema, pero todavía tienen la oportunidad de cumplir con este propósito y con esta obligación”, precisó la funcionaria.

Si después del 30 de junio aún hay servidores públicos de las dependencias estatales y de los organismos públicos descentralizados que no han entregado su declaración de bienes, ahì es cuando la Contraloría podría aplicar desde amonestaciones hasta separaciones del cargo o inhabilitaciones a los incumplidos.

“Son 30 días y pueden presentar con carácter de extemporáneo. Insisto, así van a ser registrados en el sistema, posterior a eso, si no hay presentación de la declaración patrimonial, nosotros iniciamos lo que es el procedimiento de responsabilidad administrativa”, dijo la entrevistada.

En 2025, 94.04% de los servidores públicos del gobierno de Jalisco cumplió en tiempo y forma con la entrega de su declaración de bienes.

La declaración patrimonial sirve para detectar casos de enriquecimiento inexplicable de empleados públicos.