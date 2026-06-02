Mundial genera optimismo entre empresarios, pero sin altas expectativas: Coparmex Jalisco

A unos días de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, el sector empresarial de Jalisco ve con optimismo las oportunidades económicas que vendrán con este evento, aunque sin expectativas desbordadas sobre los beneficios directos para sus empresas.

De acuerdo con el estudio “Ánimo empresarial rumbo al Mundial”, elaborado por Coparmex Jalisco, el 93 por ciento de las empresas considera que la justa deportiva favorecerá la economía estatal, principalmente por la actividad que podría generar en sectores como turismo, comercio y servicios. Sin embargo, cuando se trata del impacto en sus propias operaciones, el optimismo disminuye.

El sondeo indica que el 54 por ciento de las empresas identifica oportunidades de negocio vinculadas al Mundial, pero sólo el 26 por ciento anticipa una contribución económica significativa para su organización.

Además, entre quienes esperan algún beneficio, casi la mitad calcula que sus ingresos crecerán entre uno y diez por ciento durante el evento, mientras que tres de cada diez aún no pueden estimar el efecto que tendrá en sus actividades.

Los resultados también muestran que parte del empresariado ya se prepara para aprovechar el flujo de visitantes y la actividad económica asociada al torneo. La mitad de las empresas encuestadas ya implementa o planea estrategias específicas, mientras que otro 16 por ciento continúa evaluando acciones.

Según estimaciones del Comité Organizador, Jalisco podría recibir alrededor de tres millones de visitantes y generar una derrama económica de hasta 20 mil millones de pesos durante el Mundial. Por su parte, Coparmex Jalisco calcula que el evento podría traducirse en la creación de entre 10 mil y 11 mil empleos temporales en la entidad.

Pese al panorama favorable, el estudio advierte que persisten dudas sobre qué tan amplia será la distribución de esos beneficios entre las empresas y sobre la capacidad de los distintos sectores para aprovechar plenamente las oportunidades que traerá el torneo.

En ese contexto, el organismo empresarial plantea la necesidad de fortalecer las condiciones para que más micro, pequeñas y medianas empresas puedan integrarse a la actividad económica que genere el Mundial.