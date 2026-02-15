Marcha Morena Jalisco contra “tarifazo”; presenta plan alternativo de transporte

La inconformidad por el aumento al transporte público volvió a expresarse en las calles, ahora de la mano de Morena Jalisco. En la explanada de Plaza Universidad quienes acudieron a la manifestación contra lo que llaman “tarifazo naranja”, exigieron que el costo del servicio no siga recayendo en quienes menos tienen y se dé marcha atrás al uso de la tarjeta Única.

La presidenta de Morena Jalisco, Erika Pérez Garcia, presentó lo que denomina el Plan Alternativo de Movilidad, una propuesta que, aseguran, surge de semanas de trabajo en mesas técnicas y sociales con especialistas en movilidad, colectivos ciudadanos, estudiantes, representantes populares y usuarios del transporte público.

Informó que el Plan será remitido formalmente al Congreso del Estado y al gobernador Pablo Lemus Navarro, “Porque creemos que la crítica debe ir acompañada de soluciones viables, técnicamente sustentadas y socialmente justas”, refirió.

“Lo que hoy se siente aquí es dignidad, es la fuerza del pueblo, comenzó como una causa, hoy se ha convertido en un abrazo colectivo, con la certeza de que juntas y juntos podemos transformar nuestra realidad. El tarifazo naranja no es solamente una discusión de pesos y centavos, es un tema de dignidad, por esto presentamos este Plan Alternativo de Movilidad”, dijo Pérez García.

Durante el acto también participó el senador Carlos Lomelí, quien criticó que detrás del aumento exista un modelo que condiciona los subsidios al uso de tarjetas y plataformas digitales, lo que castiga a quienes viven al día y no pueden acceder a estos mecanismos.

“Rectificar no es rendirse, es gobernar. Siempre será mejor escuchar al pueblo que darle la espalda. Siempre será mejor corregir que aferrarse”, asegura.

Carlos Lomelí marcha contra tarifazo al transporte público (Cortesía)

Decálogo Plan Alternativo de Movilidad

1. Subsidio Universal a la Movilidad y Tarifa Social. Tarifa Social Estatal con tope máximo. La diferencia entre el costo real del servicio y lo que pague el usuario será cubierta por el Estado mediante el Fondo Estatal de Subsidio Universal a la Movilidad (FESUM).

2. Tarifa Cero para Grupos Prioritarios. Transporte gratuito para personas con discapacidad, adultas y adultos mayores, estudiantes de bajos ingresos, personas en situación de vulnerabilidad, personas cuidadoras y víctimas de violencia o desplazamiento.

3. Subsidio por Uso Intensivo. Primer viaje con tarifa normal; segundo y tercero con 50% de descuento; y a partir del cuarto viaje, gratuito.

4. Fondo Estatal de Subsidio Universal a la Movilidad (FESUM). Fondo transparente y auditado para que el aumento en costos operativos no se traduzca en alzas a la tarifa y se financien transbordos gratuitos y la tarifa cero.

5. Observatorio Ciudadano de Unidades Dignas. Inspección pública de unidades con sistema de semáforo: rojo (no circula), naranja (reparación inmediata) y verde (apta para servicio).

6. Ruta Abierta Jalisco. Monitoreo público en tiempo real sobre unidades en circulación, frecuencias, saturación y cumplimiento de rutas, con datos abiertos y auditables.

7. Sistema Integral de Movilidad Eléctrica y Cuidados (SIMEC). Renovación progresiva de la flota con autobuses eléctricos, perspectiva de género, videovigilancia y accesibilidad universal.

8. Reforma Total del Comité Tarifario. Inclusión con voto vinculante de Congreso del Estado, municipios, usuarios, personas con discapacidad, estudiantes y especialistas en movilidad.

9. Cancelación de la “Tarjeta al Estilo Jalisco”. Sistema de recaudo 100% público mediante una nueva tarjeta no bancaria, sin comisiones privadas ni uso comercial de datos.

10. Estatización Integral del Transporte Público. El Estado asumiría la planeación de rutas, control operativo, mantenimiento, profesionalización laboral y transparencia total del sistema.