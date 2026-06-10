Recibe Jalisco reconocimiento nacional por desarrollo archivístico

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El Gobierno de Jalisco fue distinguido por el Consejo Nacional de Archivos y el Archivo General de la Nación (AGN) por su destacado nivel de desarrollo archivístico y el cumplimiento satisfactorio del proceso de armonización con la Ley General de Archivos.

La entrega del reconocimiento se realizó en la Ciudad de México, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Archivos 2026. El galardón fue recibido por Gerardo Trujillo, Director General del Archivo General del Estado de Jalisco, en representación del Gobernador Pablo Lemus Navarro.

Este logro resalta las acciones impulsadas por las instituciones públicas de la entidad para fortalecer la gestión documental, la transparencia, la rendición de cuentas y la preservación de la memoria histórica, posicionando a Jalisco como una de las entidades con mayores avances en la implementación de los principios de la legislación archivística nacional.

El resultado es producto del trabajo coordinado entre dependencias y organismos públicos, que han desarrollado estrategias para consolidar un sistema archivístico eficiente y alineado con la normatividad vigente.

Desde el Archivo General del Estado de Jalisco se refrendó el compromiso de continuar fortaleciendo el Sistema Estatal de Archivos mediante acciones de profesionalización y mejora continua, con el objetivo de garantizar la conservación y el acceso al patrimonio documental de las y los jaliscienses.