Optimista por el triunfo en Coahuila, Laura Haro propone crear Bloque Opositor para 2027

Laura Haro, con integrantes del Comité Directivo Estatal del PRI.

Luego de los resultados electorales que el PRI obtuvo en Coahuila, donde ganó a Morena el total de los 16 distritos electorales, la presidenta estatal de ese partido, Laura Haro Ramírez, hizo un llamado para que se haga un amplio bloque opositor en 2027.

La convocatoria es para que ese bloque opositor se conforme a escala nacional, para ganar el Congreso federal en 2027.

Haro Ramírez apeló a MC y al PAN, a actuar con responsabilidad para no dividir el 46% de los votos que hoy tienen los partidos opositores a Morena y sus aliados.

“Es momento de sentarnos con seriedad, dejar de lado las diferencias y los intereses partidistas y los cálculos partidistas, para replantear la necesidad de consolidar un gran bloque opositor. La mano generosa del PRI se vuelva a extender, no es porque andemos rogando, es por un bien mayor que se llama México. A la militancia de Movimiento Ciudadano y de Acción Nacional -que me lo han externado de manera personal- hagan lo propio. Hoy está de por medio la patria”, dijo.

La presidenta del PRI Jalisco celebró que, en Coahuila, como antes sucedió en Durango y en parte en Veracruz, los electores en su mayoría le dijeron “no a la narcopolítica”.

Y precisamente el PAN y MC se unieron a las felicitaciones para los priistas, dijo Laura Haro.

“La contundente victoria del PRI en Coahuila no solo es una bocanada de aire fresco para el priismo nacional por supuesto, pero también para la democracia de México. Desde el domingo por la tarde -ayer y hoy- hemos estado recibiendo una serie de mensajes de felicitaciones. Ni se imaginan de quien, de la propia oposición, donde ha quedado claro que los buenos gobiernos del PRI dan resultados”, expresó.

La dirigente del tricolor subrayó que Morena sí va a ir con sus aliados: el PT y el Partido Verde, por ello, la oposición tiene que actuar a la altura y buscar esa alianza electoral en bloque.