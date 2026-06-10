Tlajomulco tendrá su Fun Fest con transmisión de 70 partidos

El lugar se habilitó como un estadio, con pasto sintético y tribunas.

Desde este jueves 11 de junio y hasta el 19 de julio, la plaza principal se convertirá en un estadio, con venta de comida, una pantalla para ver 70 partidos de futbol y actividades culturales, informó el alcalde Gerardo Quirino Velázquez, quien dijo que el Fut Fest en Tlajomulco no tiene el aval de la FIFA, pero sí se pagó para la difusión de los partidos.

“Este jueves arrancamos la inauguración con un desfile en Tlajomulco de arranque del Mundial, arrancamos con nuestro Fut Fest, no pudimos acceder al Fan Fest por las condiciones presupuestales y logísticas de la propia FIFA, pero nosotros ya diseñamos nuestro propio Fut Fest, que es una especie de Fan Fest al estilo Tlajomulco. No está tan chiquito, estará en la plaza principal de la cabecera municipal. Va a estar muy bueno”, explicó.

El ingreso será gratuito y contará con un aforo controlado de mil personas por jornada, agregó Quirino Velázquez.

“Vamos a tener distintas actividades culturales, bailables, actividades deportivas, vamos a hacer activaciones, vamos a tener los partidos en vivo, pudimos pagar transmisión de partidos en vivo. Nooombre, va a haber fiesta los 40 días para poder disfrutar en la cabecera municipal, en la plaza”, preciso.

El Fut Fest Tlajomulco comenzará con un desfile inaugural que partirá a las 9:30 de la mañana desde el Circuito Metropolitano Sur, en su cruce con la calle Degollado Poniente, hasta llegar a la Plaza Principal, donde posteriormente se llevará a cabo la transmisión del partido inaugural México contra Sudáfrica, a la 1 de la tarde.