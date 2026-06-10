Reportan explosión de artefacto afuera de base de Guardia Nacional en Tlajomulco

Edificio de la Guardia Nacional en las faldas del Cerro del Gato en Tlajomulco de Zúñiga. FOTO: Google maps

Un artefacto explosivo fue detonado afuera de la base de la Guardia Nacional ubicada en la Colonia Hacienda Santa Fe cerca de los límites con Lomas del Mirador.

De acuerdo con información extraoficial, el explosivo fue dejado a un costado del cuartel que la corporación federal tiene al pie del Cerro del Gato, en Avenida Granada, casi al cruce con la Calle Cerro de la Villa.

El atentado habría ocurrido cerca del atardecer del martes 9 de junio y no dejó personas heridas, únicamente algunos daños en una de las paredes de la base policiaca.

Según reportes periodísticos, pues las autoridades no han emitido información oficial, al lugar llegaron dos hombres en una motocicleta, uno de los cuales, sin quitarse el casco de la cabeza, bajó del vehículo y dejó una bolsa de material ecológico en color rojo, de las que se venden en tiendas de autoservicio.

Enseguida volvió a montarse en la moto y huyó junto con el otro individuo.

Poco después se suscitó la explosión del artefacto que fue dejado en la bolsa roja, aunque como se dice, no hubo víctimas más que los daños en las instalaciones.