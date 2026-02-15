Refrenda Quirino apoyo a docentes y mejora de infraestructura educativa

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, participó en el encuentro “La evaluación formativa desde el proceso de enseñanza–aprendizaje: acompañar y transformar”, una jornada de capacitación dirigida a docentes de nivel preescolar y secundaria.

Durante su intervención, el alcalde señaló que la administración municipal ha trabajado de manera coordinada para ampliar la oferta educativa y generar mejores condiciones para que las y los estudiantes continúen su formación, en un contexto marcado por el crecimiento poblacional del municipio.

“Hace apenas 20 años Tlajomulco era una comunidad rural; teníamos apenas 100 mil habitantes. Hoy todavía no estamos donde queremos, pero somos casi un millón de habitantes”, señala el alcalde.

“Antes, quienes queríamos estudiar una licenciatura la tenían muy complicada: debían trasladarse a la ciudad, con un transporte público deficiente. Hoy contamos con un centro universitario que será el más grande de la Universidad de Guadalajara, además de la Universidad Politécnica, Tecnológica, CECYTEJ, COBAEJ y toda una red de educación básica. Por eso necesitamos seguir sumando esfuerzos”, expresa Quirino Velázquez.

El presidente municipal agregó que, como parte del trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, se logró la reconstrucción de 35 planteles educativos durante la primera etapa del programa “Escuelas con Estrella”, y que para este año se contempla la intervención de 45 escuelas más, con el objetivo de mejorar la infraestructura educativa.

En el encuentro también participó el secretario general del Comité Ejecutivo de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Leonel de Jesús Mayorga, quien reconoció el crecimiento y la organización del sector educativo en Tlajomulco.