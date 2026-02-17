“No se les tratará con desprecio o simplemente como invasores”: Lemus asegura que no desalojarán a la fuerza Pueblo Quieto

Pueblo Quieto. FOTO: Ignacio Pérez Vega

Para la construir la vía del tren de pasajeros de la nueva ruta Ciudad de México-Irapuato-Léon-Guadalajara, y que correrá paralela a la línea de carga del ferrocarril que ya existe, será necesario reubicar el asentamiento irregular conocido como Pueblo Quieto, ubicado en la capital de Jalisco, pero el gobernador Pablo Lemus Navarro asegura que sus habitantes no será desalojados a la fuerza, sino que se les dará apoyo para viviendas y empleos.

“Los vamos a reubicar y esto guarda una política social muy importante de apoyar a estas familias. Entendemos perfectamente que son asentamientos irregulares, pero no se trata de tratarlos con desprecio o simplemente como invasores. Tiene que ser bajo una lógica social”, expresó el mandatario.

“Vamos a recibir a los vecinos, a las personas verdaderamente que quieren una nueva oportunidad y se las vamos a dar en conjunto con el Gobierno Federal”, añadió.

VE A LA DELINCUENCIA DETRÁS DE MANIFESTACIÓN

En relación con los bloqueos que hicieron habitantes de Pueblo Quieto el pasado lunes 16, sobre Avenida Mariano Otero en protesta a la inminente reubicación de su colonia, el gobernador Pablo Lemus dijo que le preocupa que la delincuencia organizada esté detrás de ese tipo de manifestaciones.

“No podemos aceptar que grupos delincuenciales puedan estar financiando estas lonas o estos movimientos”, indicó el mandatario, quien hizo hincapié en que las mantas que los manifestantes llevaban cuestan varios miles de pesos y podrían haber sido mandadas hacer y pagadas por grupos criminales.

Aun con lo anterior, el gobernador instó a los pobladores a dialogar con las autoridades y afirmó que se buscará apoyar a esas familias para que obtengan dónde vivir y fuentes de trabajo.