Firman convenio en Tlajomulco para fortalecer acciones en salud mental y prevención de adicciones

El Gobierno de Tlajomulco, encabezado por el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez, firmó un convenio de colaboración con la Unidad de Asociaciones Civiles con Causa AE, en coordinación con el Sistema DIF municipal, presidido por Bianca Sunderman Arriero, y con el respaldo del Cabildo.

De acuerdo con lo informado, el objetivo del acuerdo es fortalecer políticas públicas que amplíen oportunidades para la población y contribuyan a la recuperación del tejido social, particularmente en temas relacionados con salud mental y prevención de adicciones.

Durante el acto protocolario, el alcalde señaló que la colaboración entre gobierno y sociedad civil permitirá atender de manera integral problemáticas sensibles, mediante acciones enfocadas en la prevención y el acompañamiento a personas en situación prioritaria.

“Hoy es un día muy importante porque sumamos esfuerzos. La Unidad de Asociaciones Civiles con Causa es un ejemplo de que el trabajo colaborativo da resultados. A partir de este convenio nos pondremos a trabajar para fortalecer acciones conjuntas. No debemos bajar la guardia; cada día es una oportunidad para ser mejores y servir a nuestra comunidad”, expresó.

El presidente municipal explicó que el convenio contempla capacitaciones, donaciones, profesionalización de centros de atención y una coordinación permanente entre el municipio y asociaciones civiles. Recordó que en la actual administración se creó la Dirección de Salud Mental y Prevención de Adicciones para ampliar el alcance de estas políticas.

Por su parte, Raúl Vázquez, presidente y fundador de la asociación, indicó que la intención es que el acuerdo se traduzca en acciones concretas.

“Que este convenio no se quede en una firma, sino que se traduzca en acciones concretas. Vamos a impactar de manera responsable a quienes hoy enfrentan momentos difíciles y brindarles acompañamiento y esperanza”, afirmó.

La regidora Linda Peña señaló que el trabajo con organizaciones civiles permitirá fortalecer redes de apoyo y ofrecer servicios cercanos a la ciudadanía, especialmente a grupos en situación de vulnerabilidad.

“El objetivo es que a las personas se les brinde un servicio cercano y acompañado. Nuestra prioridad son los grupos vulnerables: trabajar de manera directa con ellos y seguir tejiendo y construyendo redes de apoyo donde podamos tener espacios seguros, incluyentes e igualitarios para todas y todos”, detalló.

En el evento se entregó un reconocimiento a Miguel Flores Gómez por su trayectoria en la prevención de adicciones y su labor de acompañamiento a personas en situación vulnerable. También asistió Mirza Flores Gómez, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco.