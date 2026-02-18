El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, encabezó el arranque de dos obras en la zona sur del municipio: la renovación de Camino a Las Moras, en Bosques de Santa Anita, y la reconstrucción de una cancha de futbol en el fraccionamiento Valle de los Encinos, en San Sebastián.

De acuerdo con la información oficial, ambas intervenciones representan una inversión total de 9.9 millones de pesos y buscan atender necesidades de movilidad y recuperación de espacios públicos en comunidades como San Agustín, Bosques de Santa Anita y San Sebastián.

La obra en Camino a Las Moras contempla la intervención de casi dos kilómetros, desde avenida Arbolada Bosques de Santa Anita hasta avenida López Mateos. Con un presupuesto de 6 millones de pesos, se realizarán trabajos de fresado y reencarpetado asfáltico, además de la instalación de señalamiento horizontal y vertical, así como cruceros seguros.

Durante el arranque, el alcalde señaló que la vialidad forma parte de una estrategia para generar alternativas de movilidad en una zona con alta carga vehicular.

“Hemos trabajado para tener vías también de comunicación entre López y Camino Real, como es avenida de la Tijera, como es Hidalgo, donde ya inauguramos una etapa en Gavilanes Oriente y ya está arrancada la siguiente. En la zona de San Agustín tenemos Morelos también, que vamos a conectar desde López Mateos hasta Camino Real.

Inician obras viales y deportivas en la zona sur de Tlajomulco (Cortesía)

“En fin, hemos tratado de identificar cómo poder resolver una de las situaciones más complicadas que tenemos en nuestro municipio, en el sur de la ciudad y, no se diga, en esta zona: el tema del tráfico y cómo generar mejores condiciones de movilidad. De repente crecimos bastante, con muchos desarrollos y pocas vías alternas de comunicación, pero ya no se trata de ver hacia el pasado, sino de ver cómo, hacia el futuro, podemos buscar alternativas. Por eso hoy damos un avance más aquí en Camino a Las Moras; vamos a darle la remozada que se merece”, expresó.

Por su parte, el coordinador de Gestión del Territorio y Obra Pública, René Caro Gómez, informó que se analizan proyectos adicionales para mejorar la conectividad mediante vialidades transversales.

“Seguir haciendo vialidades y, en este caso en particular, vialidades transversales, justamente para conectar boulevard Bosques de Santa Anita con Camino a Las Moras, de manera que tengamos alternativas de movilidad entre un lado y otro. Estamos viendo la alternativa de continuar la calle Santa Anita, la que pasa atrás del club de golf, para conectarla más adelante. De esa manera tendríamos otra opción”, explicó.

Posteriormente, el presidente municipal dio inicio a la reconstrucción de una cancha de futbol en Valle de los Encinos. El proyecto contempla una inversión de 3.9 millones de pesos y la intervención de mil 660 metros cuadrados.

El director de Construcción de Obras Públicas, Víctor Ramírez, detalló que la primera etapa incluye la colocación de pasto sintético, iluminación, bancas, malla de protección y la rehabilitación de andadores.

Las autoridades municipales señalaron que estas acciones forman parte de la estrategia para mejorar la infraestructura vial y recuperar espacios destinados a la actividad física y la convivencia comunitaria.