Participan organismos de la sociedad civil en foro para crear una nueva Ley en la materia

El foro se realizó en el Congreso del Estado. Prometen que escucharán las propuestas de los organismos al crear la nueva ley.

Las dinámicas de organización, los mecanismos de financiamiento, las exigencias de transparencia y los modelos de colaboración entre gobierno y sociedad han cambiado, por lo tanto, se requiere una nueva Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil de Jalisco, advirtió el diputado de Morena, Alejandro Barragán Sánchez, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso.

El legislador presidió el foro al que acudieron alrededor de 50 integrantes de organizaciones de la sociedad civil, de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Panamericana, el ITESO y la UNAM, así como del IEPC.

La idea es contar con una nueva ley que actualice la que se creó en el año 2014.

“Desde la Comisión que me honro en presidir y las y los integrantes de la misma, asumimos el compromiso de que este ejercicio será simbólico ni meramente protocolario, será útil para las organizaciones de la sociedad civil. Las aportaciones que surjan hoy, serán sistematizadas, analizadas y en su caso, incorporadas para robustecer el contenido y el alcance de la propuesta”, explicó.

De aprobarse por el Congreso del Estado, la nueva Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, derogaría o reformaría la vigente. La idea es “construir reglas claras, justas y eficaces que promuevan el fomento, no el control excesivo”, dijo Barragán.

Por su parte, Pablo Armando González Ulloa Aguirre, investigador de la UNAM y coordinador del Índice de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, señaló que Jalisco es uno de los estados líderes en el reconocimiento a la labor que realizan los organismos no gubernamentales. Sin embargo, dijo que la ley en la materia se creó en 2014, pero nunca se expidió un reglamento.

“Jalisco es una de las tres entidades junto con Chihuahua y Sonora, en cuya legislación se contempla el otorgamiento de recursos a otros grupos no constituidos, así como presupuesto propio para el organismo de participación y consulta, lo cual es algo muy importante. De las 28 leyes que tenemos a escala nacional, 24 contemplan organismos de participación y consulta y el de Jalisco es uno de los que funciona mejor, de los cinco que a nivel nacional existen, a pesar que 28 leyes los contemplan, tenemos cinco funcionando a nivel nacional y Jalisco es una punta de lanza”, dijo el académico.

Entre los participantes en el foro estuvieron Fundación Pro Ayuda Zapopan, Fundación Expo Guadalajara, Respeto e Igualdad Animal, Mexicanos Primero Jalisco, Banco Diocesano de Alimentos y Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados (MAMÁ AC).