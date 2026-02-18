Realizan jornada especial de vacunación contra el sarampión en San Martín de las Flores

Con la participación coordinada de autoridades de los tres órdenes de gobierno, se llevó a cabo una jornada especial de vacunación contra el sarampión en la delegación de San Martín de las Flores, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el objetivo de fortalecer la protección de la población ante la contingencia sanitaria.

Durante la jornada se instalaron módulos de vacunación en la plaza principal de la localidad, con la participación del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como de la Secretaría de Salud federal y de Jalisco.

En el arranque de la actividad, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, destacó la coordinación entre instituciones para ampliar la cobertura de vacunación en el municipio. Señaló que, derivado del trabajo conjunto, el número de dosis aplicadas se aproxima a las 50 mil en la demarcación.

“Contamos con cuatro puestos fijos de vacunación en la presidencia, en la central camionera, en Pila Seca y en la Cruz Verde de Marcos Montero, además de módulos itinerantes que van casa por casa”, indicó.

La alcaldesa añadió que estas acciones buscan disminuir los casos de sarampión en la región.

“San Martín de las Flores y el resto de los municipios de todo México saldrá adelante de esta contingencia, porque así somos las y los mexicanos, salimos adelante de los problemas, enfrentamos la situación y más en San Martín de las Flores, donde somos un pueblo con una historia de lucha permanente”, expresó.

Por su parte, el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, reconoció el trabajo realizado durante las últimas semanas por las instituciones que integran el sistema estatal de salud en esta localidad. Señaló que la coordinación entre municipio, estado y federación permitirá contener la epidemia en el corto plazo. “Depende del compromiso conjunto que estamos asumiendo”, afirmó.

En tanto, David Sánchez González, subdelegado médico del ISSSTE en Jalisco, señaló que la articulación entre los distintos niveles de gobierno, las regiones sanitarias y el Sistema Nacional de Salud Pública ha sido fundamental para enfrentar la contingencia que afecta al país, al estado y particularmente a esta delegación.

Finalmente, la delegada del IMSS en Jalisco, Karla Guadalupe López López, informó que la institución cuenta con 11 módulos intramuros en el municipio, ubicados en unidades médicas como la 54 y la 39, además de puntos en la central camionera, Las Pintas, mercados y tianguis, con el fin de facilitar el acceso a la vacuna.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para acudir a los módulos de vacunación y reiteraron que la coordinación entre las tres instancias gubernamentales busca ampliar la cobertura y proteger a la comunidad frente al sarampión.