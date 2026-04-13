Fallece hombre autista tras haber estado en separos de la Policía de Guadalajara; CEDHJ indaga el caso

Cruz Roja Guadalajara

Por violaciones al derecho a la legalidad y la seguridad jurídica, violación al debido proceso y violación al derecho a la vida, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) inició una investigación luego de que a través de los medios de comunicación se hizo pública la muerte de un hombre de 32 años, enfermo de espectro autista, quien estuvo en los separos de la Comisaría de Guadalajara y habría salido de ahí con lesiones.

Raúl Bermudez, director de Orientación, Quejas y Seguimiento de la CEDHJ, dio a conocer la indagatoria que realiza ese organismo, al ser entrevistado al aire por la estación Radio Metrópoli.

El funcionario señaló que las autoridades involucradas en el caso deberán rendir informes a la CEDHJ y entre ellas están el Gobierno Municipal de Guadalajara, la Policía de Guadalajara y la Fiscalía del Estado.

EL DECESO

Claudia Muñoz, madre de la víctima, narró ante medios de comunicación que el lunes 6 de abril de este año, alrededor de las 4 pm, su hijo de 32 años de edad salió a comprar cerveza en la zona del barrio de San Juan De Dios, pero fue arrestado por policías municipales, al parecer por beber en la vía pública.

La mujer acusó que ese mismo día por la noche, su vástago salió de los separos municipales ubicados en la Calzada Independencia y Hospital, pero tenía un par de costillas rotas y quemaduras.

El pasado domingo 12 de abril, el joven se puso grave y fue presentado en el antiguo y nuevo hospitales civiles de Guadalajara, en donde, según lo afirma su mamá, no lo quisieron atender.

Luego fue llevado a la Cruz Roja del Parque Morelos, en donde, la madrugada de este 13 de abril, finalmente murió por las heridas que, de acuerdo a lo que asegura su progenitora, le infligieron cuando estuvo detenido en los separos municipales.