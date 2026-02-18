Realizan jornada especial de vacunación contra el sarampión en San Martín de las Flores

Con la participación coordinada de los tres órdenes de gobierno, se llevó a cabo una jornada especial de vacunación contra el sarampión en la delegación de San Martín de las Flores, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, con el objetivo de fortalecer la protección de la población y reducir el riesgo de contagios.

La estrategia contó con la colaboración del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como de la Secretaría de Salud Federal y la Secretaría de Salud Jalisco, quienes instalaron módulos de vacunación en la plaza principal de la localidad para facilitar el acceso de la ciudadanía a las dosis.

Durante el arranque de la jornada, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, destacó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno para fortalecer la cobertura de vacunación en el municipio.

Subrayó que, gracias a la coordinación interinstitucional, se ha logrado aplicar casi 50 mil dosis en todo Tlaquepaque. “Contamos con cuatro puestos fijos de vacunación ubicados en la presidencia municipal, la central camionera, Pila Seca y la Cruz Verde Marcos Montero, además de módulos itinerantes que recorren las colonias casa por casa”, explicó.

La alcaldesa enfatizó que estas acciones buscan reducir de manera significativa los casos de sarampión y proteger especialmente a los sectores más vulnerables. “San Martín de las Flores y el resto de los municipios de México saldremos adelante de esta contingencia, porque así somos las y los mexicanos: enfrentamos los problemas y salimos fortalecidos, más aún en una comunidad con una historia de lucha permanente”, expresó.

Por su parte, Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud de Jalisco, agradeció la invitación para participar en esta jornada y señaló que, desde hace varias semanas, las instituciones que integran el sistema estatal de salud han trabajado intensamente en la delegación para contener la propagación del virus.

Indicó que la suma de esfuerzos entre el municipio, el estado y la federación permitirá controlar la epidemia en el corto plazo. “Esto depende del compromiso conjunto que estamos asumiendo todas las instancias”, afirmó.

En tanto, David Sánchez González, subdelegado médico del ISSSTE en Jalisco, resaltó que la articulación entre el Gobierno de México, el Gobierno estatal, el municipal, las regiones sanitarias y el Sistema Nacional de Salud Pública ha sido fundamental para hacer frente a la contingencia que afecta al país, al estado y particularmente a esta comunidad.

Finalmente, Karla Guadalupe López López, delegada del IMSS en la entidad, informó que la institución opera 11 módulos intramuros en el municipio, ubicados en unidades médicas como la 54 y la 39, así como en la central camionera, Las Pintas, mercados y tianguis, con el objetivo de acercar la vacuna a la población y ampliar la cobertura.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para acudir a los módulos de vacunación, recordando que la prevención es la herramienta más eficaz para proteger la salud colectiva y evitar brotes de sarampión en la región.