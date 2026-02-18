Zapopan consolida red de 28 Zonas Pulso de Vida para fortalecer la seguridad comunitaria

Con el objetivo de fortalecer la prevención de violencias y garantizar atención inmediata a emergencias, el Gobierno de Zapopan consolidó una red de 28 Zonas Pulso de Vida distribuidas en puntos estratégicos del municipio, integrando infraestructura urbana, tecnología, coordinación policial y participación ciudadana.

La estrategia, encabezada por la Coordinación General de Construcción de Comunidad y la Dirección de Ingresos, articula espacios públicos, comercios, centros comunitarios y kioscos multitrámite para brindar a la ciudadanía puntos seguros de auxilio con atención directa a la Comisaría, las 24 horas del día.

La coordinadora general de Construcción de Comunidad, María Gómez Rueda, explicó que esta política pública surge a partir del programa Pulso de Vida, creado para proteger a mujeres con órdenes de protección en riesgo de violencia feminicida, y que posteriormente evolucionó hacia un modelo comunitario de atención inmediata.

“Fuimos el primer municipio en utilizar la tecnología para atender las violencias que viven las mujeres. A partir de ese botón de pánico creamos las Zonas Pulso de Vida en el espacio público, donde cualquier persona puede pedir ayuda inmediata”, subrayó.

Tecnología al servicio de la seguridad

Las Zonas Pulso de Vida cuentan con botón de pánico, videocomunicación directa con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Coordinación (C5) de la Comisaría de Zapopan, así como un sistema de geolocalización que permite el despacho de la patrulla más cercana, con un tiempo máximo de respuesta de 10 minutos.

Actualmente, siete de estas estructuras tipo parabús se encuentran instaladas en la vía pública, operando bajo esquemas de vigilancia permanente y contacto directo con las corporaciones de seguridad.

Alianzas con la iniciativa privada

Como parte de la evolución del modelo, el municipio implementó un nuevo formato de Zona Pulso de Vida dentro de tiendas de conveniencia, en coordinación con la iniciativa privada. La primera instalación se realizó en un establecimiento 7-Eleven, donde el personal fue capacitado para activar protocolos de atención en situaciones de emergencia.

“Capacitamos a quienes trabajan en las tiendas y también informamos a la comunidad para que sepan que ese espacio es seguro. Aunque nació para atender violencia contra las mujeres, hoy funciona para cualquier tipo de emergencia comunitaria”, explicó Gómez Rueda.

Kioscos municipales: trámites y seguridad en un solo punto

En coordinación con la Dirección de Ingresos, los kioscos multitrámite municipales se integraron a esta red al incorporar tecnología de Zona Pulso de Vida, convirtiéndose en espacios que no solo facilitan trámites como el pago de predial, licencias, actas de nacimiento o infracciones, sino que también funcionan como puntos seguros de auxilio.

“Esto refleja cómo desde todas las áreas del Gobierno se pueden implementar políticas públicas con perspectiva de género y enfoque de prevención. Los kioscos no solo facilitan trámites, también pueden salvar vidas”, enfatizó la funcionaria.

Impacto comunitario y visión a futuro

Las 28 Zonas Pulso de Vida operan bajo el mismo principio: vigilancia 24/7, contacto inmediato con el C5 y atención rápida mediante geolocalización. De forma paralela, el municipio impulsa procesos de socialización en colonias para que las y los vecinos conozcan su funcionamiento, lo que ha contribuido a reducir la percepción de inseguridad y las incidencias delictivas en los entornos intervenidos.

La coordinadora destacó que esta red forma parte del legado de seguridad urbana rumbo a eventos internacionales de gran escala, en los que Zapopan recibirá a millones de visitantes.

“Queremos que tanto habitantes como visitantes sepan que en puntos estratégicos de la ciudad existe la posibilidad de pedir ayuda inmediata”, afirmó.

El Gobierno de Zapopan continuará ampliando esta estrategia mediante alianzas con la iniciativa privada, garantizando la operación tecnológica y la coordinación directa con la Comisaría, al tiempo que refuerza acciones preventivas dirigidas a juventudes y comunidades escolares.

Con ello, Zapopan reafirma su compromiso de innovar en seguridad urbana con enfoque comunitario, perspectiva de género y derechos humanos, consolidando entornos más seguros para mujeres y para toda la población.

Ubicaciones de las nuevas Zonas Pulso de Vida en Kioscos de Servicios

Estaciones del tren ligero

Línea 1 – Periférico Norte

Línea 3 – Zapopan Centro

Plazas y centros comerciales

Plaza Calandrias – Av. Juan Gil Preciado 6720, Villas de la Loma

Plaza Paseo Alcalde – Prol. Alcalde 310, El Batán

Plaza del Sol – Av. Adolfo López Mateos Sur 237, Ciudad del Sol

Plaza Andares – Blvd. Puerta de Hierro 4965, Puerta de Hierro

Gran Plaza – Av. Vallarta 3959, Don Bosco Vallarta

Plaza Sur – Av. Cruz del Sur 3689, Residencial Loma Bonita

Plaza Bugambilias – Blvd. Bugambilias 2299, Ciudad Bugambilias

Plaza Universidad – Av. Pablo Neruda 4341, Universitaria

Plaza Lomas Altas – Paseo Lomas Altas 292B

Ciudadela – Av. Moctezuma 1437, Jardines del Sol

Centros comunitarios y oficinas