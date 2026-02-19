Ratifica TJA control estatal sobre predio en Colomos III y extingue litigio de particulares

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco (TJA) ratificó el control estatal sobre un predio de 11 mil 918 metros cuadrados en la zona de Colomos III, al determinar que el juicio promovido por particulares para revertir su recuperación fue presentado fuera del plazo legal, lo que derivó en el sobreseimiento del caso y la extinción del litigio.

La resolución fue emitida el 17 de febrero, dentro del expediente 1192/2019, por la Sexta Sala Unitaria del TJA, la cual confirmó la posesión del Gobierno del Estado de Jalisco sobre el terreno y cerró la vía contencioso-administrativa local contra la ejecución del acuerdo SGG/MA-01/2017, mediante el cual el Estado recuperó el predio en marzo de 2017.

Con este fallo, se mantiene bajo control público una superficie estratégica dentro del Bosque Los Colomos, una de las principales áreas verdes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), y se reduce el riesgo de que el terreno regrese a manos privadas.

La Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo, Tatiana Esther Anaya Zúñiga, destacó que la resolución brinda certeza jurídica sobre el carácter público del predio y su permanencia bajo resguardo estatal.

“Esta resolución confirma que la recuperación de Colomos III se realizó conforme a derecho y da seguridad jurídica sobre su permanencia como un espacio público. La defensa del Bosque Los Colomos es también la protección del patrimonio ambiental de las y los jaliscienses”, afirmó.

La sentencia establece que el promovente tenía conocimiento de la ejecución del acuerdo desde su realización e incluso había acudido previamente a otras instancias, sin embargo, dejó transcurrir el plazo legal para impugnar, por lo que su derecho para inconformarse quedó extinguido.

Este fallo se suma a otras resoluciones favorables al Gobierno del Estado dentro de los diversos procedimientos promovidos por particulares sobre distintas fracciones del área, lo que fortalece la posición jurídica estatal frente a los litigios relacionados con la recuperación de Colomos III.

Anaya Zúñiga subrayó que la Consejería Jurídica mantendrá una defensa firme, técnica y permanente del área, ante cualquier intento por revertir la recuperación.

“Cada resolución favorable fortalece la posición del Estado y permite sostener, con bases técnicas y legales, la protección de este espacio frente a nuevos intentos de impugnación”, señaló.

Con esta determinación, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de proteger los bienes públicos y el interés colectivo, garantizando que cada acto de gobierno se sustente en la legalidad y en la defensa del patrimonio ambiental.

La recuperación y resguardo de Colomos III representa no solo un logro jurídico, sino una acción concreta en favor del medio ambiente, la ciudad y las futuras generaciones.