Afianzan coordinación interinstitucional para la prevención del embarazo adolescente en Jalisco

Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional, garantizar los derechos de la niñez y las juventudes, y avanzar en la prevención del embarazo infantil y adolescente, dependencias estatales llevaron a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Jalisco (GEPEAJAL).

Durante la sesión se presentaron las estadísticas correspondientes a 2025, así como los avances en la implementación de la Ruta NAME para la Atención y Protección Integral de Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas, un mecanismo técnico que busca asegurar un acompañamiento efectivo, evitar la revictimización y garantizar el acceso a servicios de salud, educación y justicia para este sector de la población.

Como Secretaria Técnica del GEPEAJAL, Fabiola Loya Hernández, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), reconoció la disposición y el compromiso de las dependencias participantes para sumar esfuerzos en favor de la protección y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

“La participación de múltiples instancias da cuenta del compromiso de esta administración para fortalecer este grupo como un instrumento clave de prevención, atención y acceso a la justicia”, subrayó.

En el encuentro también se compartieron las estrategias municipales de prevención, entre las que destaca el programa Asociaciones por la Igualdad (API), impulsado por la Dirección de Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género de la SISEMH, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil. Este programa trabaja directamente en territorio con adolescentes, brindando información, acompañamiento y alternativas para la toma de decisiones informadas a lo largo de su desarrollo.

A través de esta iniciativa, durante 2025 se logró intervenir en los municipios de Mezquitic, Tapalpa, Jocotepec y Poncitlán, y para este año se contempla ampliar su alcance en la Región Lagunas, con una inversión de dos millones de pesos, fortaleciendo las acciones preventivas y el acompañamiento comunitario.

Asimismo, se informó que uno de los principales objetivos es lograr la instalación de los Grupos Municipales para Prevenir el Embarazo Adolescente (GUMPEAS) en los 125 municipios del estado, con el propósito de focalizar estrategias específicas, fortalecer la atención local y articular esfuerzos institucionales frente a esta problemática.

Como parte de las acciones transversales, la Dirección de Juventudes presentó una campaña integral que articula programas de salud mental, física y sexual, con un enfoque preventivo dirigido a centros educativos y plataformas digitales. Este proyecto busca fomentar decisiones informadas, el autocuidado y la prevención, mediante herramientas como la Caravana EDUSEX y jornadas de salud integral.

Durante la sesión también se establecieron los formatos, lineamientos y fechas para la elaboración del Plan de Trabajo anual de las instituciones que integran el GEPEAJAL, con el fin de dar seguimiento puntual a los acuerdos y acciones conjuntas.

El encuentro contó con la participación de Andrea Blanco Calderón, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, así como titulares y representantes de la Secretaría de Salud, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y organismos de la sociedad civil.