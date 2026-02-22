Murieron 7 miembros de CJNG en operativo para capturar a “El Mencho”; EU proporcionó información para la captura

El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (La Crónica de Hoy)

La operación de fuerzas federales para capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), desplegada este domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, cobró la vida de siete integrantes de esa organización criminal incluido el señalado como líder.

La Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) informó en un comunicado que el operativo se realizó luego de los trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de inteligencia y de la Fiscalía General de la República, y que participaron en él fuerzas especiales del Ejército Mexicano.

En la acción, agregó la DEFENSA, intervinieron aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Acción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención del capo.

Durante la operación, los elementos militares fueron atacados, “por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG. fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a Ciudad de México”, indicó la dependencia federal.

“Entre estos últimos se encuentra Rubén “N” alias ‘El Mencho’, sin embargo, serán las autoridades correspondientes, las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, añadió.

Se informó que además fueron detenidos otros dos integrantes de la organización delictiva y fue asegurado diverso armamento y vehículos blindados, entre los que se encuentran lanzacohetes, capaces de derribar a aeronaves y destruir vehículos blindados.

“Lamentablemente, durante esta acción militar, tres elementos castrense de la institución resultaron heridos, quienes, de igual forma fueron traslados e instalaciones sanitarias de la Ciudad de México para su atención médica de urgencia”.

RECONOCEN APOYO DE EU Y ANUNCIAN REFUERZO PARA JALISCO

La DEFENSA reconoció que para la ejecución del operativo, “además de los trabajos de inteligencia militar central dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América, se contó con información complementaria por parte de las autoridades de ese país”.

La institución castrense señal que al mediodía de este domingo 22, se estaban concentrando elementos de la Guardia Nacional y tropas del ejército del centro del país y estados aledaños a Jalisco para reforzar la seguridad de esta entidad federativa.