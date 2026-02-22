Guadalajara y Puerto Vallarta en código rojo: narcobloqueos e incendios por operativo federal

Código rojo en Jalisco

Jalisco en llamas

Jalisco

Jalisco se encuentra en código rojo luego de una serie de atentados que incluyen quemas de automóviles e incendios en gasolineras y tiendas de conveniencia tanto en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) Puerto Vallarta y varias localidades del estado, presuntamente desatados luego de que el Gobierno Federal realizó un operativo en Tapalpa en contra de un grupo de la delincuencia organizada.

El gobernador Pablo Lemus Navarro informó en redes sociales que “Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona. También a raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades.He dado la instrucción de instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno y activar el código rojo con el fin de inhibir actos contra la población”.

Como parte de los atentados, los agresores lanzaron ponchallantas para obligar a vehículos a detenerse e incendiarlos.

El Gobierno de Jalisco informó también que se ha suspendido el servicio de Transporte Público en la ZMG, y se tiene el reporte de que también se suspendió la Vía Recreativa, el paseo dominical de la capital de Jalisco.

Los narcobloqueos en Puerto Vallarta pic.twitter.com/bKpDwI4Txq — La Crónica Jalisco (@cronicajalisco) February 22, 2026

Estos son algunos de los puntos en donde se han registrado los atentados:

Gasolinera Calzada Independencia y Periférico Norte

Calzada Independencia y Batallón de San Patricio

Circunvalación cerca de la Secretaría de Transporte

Calzada Independencia y Javier Mina

Video que circula de San Juan de Dios pic.twitter.com/X2Cu4Y7QzA — Becky Reynoso (@BeckyReynoso) February 22, 2026

Calzada Lázaro Cárdenas cerca del Semefo

Afuera de Plaza Terraza Oblatos, en Avenida Circunvalación

En Zacoalco de Torres

Kilómetro 49 de carretera a Acatlán de Juárez

Vallarta y Periferico Poniente

En puntos de la Carretera a chapala