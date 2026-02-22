Suspende AMG actividades públicas, educativas y comerciales tras ola de violencia

Ante la ola de violencia registrada en el Área Metropolitana de Guadalajara, tras los acontecimientos dados a conocer por los gobiernos Federal y Estatal, autoridades municipales, estatales, educativas, del sector salud y representantes de la iniciativa privada anunciaron la suspensión temporal de actividades públicas, académicas y comerciales como medida preventiva.

En Tlajomulco de Zúñiga, el gobierno municipal informó la suspensión temporal de las actividades públicas programadas, incluida la agenda de la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería (FICC Tlajo 2026). La decisión, señaló, se tomó en un ejercicio de responsabilidad y prevención, priorizando la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Desde el domingo fue suspendida la cabalgata convocada a las 10:00 horas en el lienzo charro de San Miguel Cuyutlán. La autoridad municipal indicó que mantendrá comunicación permanente para informar sobre la reanudación de actividades.

Por su parte, el Gobierno de Zapopan anunció el cierre temporal de espacios públicos administrados por el municipio, como mercados, unidades deportivas y recaudadoras, durante el transcurso del día, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población. Informó que los servicios se reanudarán este lunes con normalidad, salvo indicación contraria de autoridades federales o estatales.

Los Servicios Médicos Municipales de Zapopan detallaron que, pese a los hechos recientes, el Hospitalito y las unidades Cruz Verde Norte, Sur, Villa de Guadalupe, Santa Lucía, Niña Eva y Federalismo mantienen operaciones habituales en todas sus áreas, con respaldo y coordinación de la Policía de Zapopan y autoridades estatales.

En Guadalajara, y derivado de instrucciones del gobernador Pablo Lemus, se informó que academias municipales, estancias, la escuela de enfermería y optometría, así como centros educativos dependientes del municipio, permanecerán cerrados este lunes. Se exhortó a la población a mantenerse informada por canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada.

Los gobiernos de Tlaquepaque y Tonalá analizaban la posibilidad de suspender actividades, pero hasta la publicación de esta nota no había información disponible.

La Secretaría de Salud Jalisco anunció la suspensión de la jornada de vacunación en todos los puntos extramuros e itinerantes previstos, como medida para salvaguardar la seguridad de la población y del personal de salud.

No obstante, los servicios de urgencias y atención médica continúan en las unidades del OPD Servicios de Salud Jalisco que laboran en domingo, así como en el Hospital General de Occidente “Zoquipan”, los Hospitales Civiles de Guadalajara y el Instituto Jalisciense de Cancerología.

La dependencia informó que elementos de la Fiscalía del Estado y de Seguridad Municipal mantienen vigilancia en el Hospital General de Occidente y en los Hospitales Civiles, sin que se reporten incidentes.

En el ámbito educativo, la Secretaría de Educación Jalisco determinó la suspensión de clases presenciales este lunes 23 de febrero en todos los planteles de educación básica, media superior y superior docente, tanto públicos como privados, a su cargo.

De igual forma, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología informó la suspensión de clases presenciales en todas las Instituciones de Educación Superior de la entidad y de las actividades programadas en las sedes de la Red de Centros de Innovación y Emprendimiento (REDi).

La Universidad de Guadalajara también anunció la suspensión de todas sus actividades académicas y administrativas para este lunes, con el fin de proteger a su comunidad universitaria y evitar traslados mientras continúan las labores de las autoridades.

Asimismo, recintos culturales universitarios como el Auditorio Telmex, el Teatro Diana y el Teatro Experimental de Jalisco suspendieron actividades y eventos programados hasta nuevo aviso.

En el ámbito privado, espacios de alta concentración de personas como el Centro Comercial Andares, La Perla y Galerías Santa Anita, así como teatros, restaurantes y otros centros comerciales, informaron la suspensión de actividades hasta nuevo aviso.

Las distintas autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales y atender las recomendaciones emitidas, mientras se da seguimiento a la evolución de la situación en la entidad.