Trasciende que fuerzas federales abatieron al jefe del CJNG

El operativo de las fuerzas del Gobierno Federal en el municipio de Tapalpa, Jalisco, habría dejado como resultado la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Moncho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Información extraoficial señala que el abatimiento del capo y jefe de uno de los grupos criminales más sanguinario y con expansión en casi todo México y el extranjero, habría desatado la violenta reacción de la delincuencia organizada con quemas de vehículos, gasolineras y negocios en Guadalajara, Puerto Vallarta y varios puntos más de Jalisco e incluso Michoacán y Colima.

Existe también la presunción de que en el Reclusorio de Ixtapa, en Puerto Vallarta, hubo un motín de reos y la muerte de un custodio, aunque también se dice que podría tratarse de un atentado desde el exterior.

El Gobierno de Jalisco ha instaurado el Código Rojo y suspendió el servicio de Transporte Público.

Se espera que este domingo, el Gabinete de Seguridad o el propio gobernador difundan más información respecto al tema y que el Gobierno Federal haga lo propio.

ALGUNOS DE LOS PUNTOS AFECTADOS POR LOS NARCOBLOQUEOS DE ESTE 22 DE FEBRERO

El Gobierno de Jalisco ha informado de los siguientes lugares en donde se han cometido los atentados de este domingo 22 de febrero, así como sus recomendaciones:

- Periférico y Tabachines.

- Periférico y Vallarta.

- Periférico y Avenida Alcalde.

- Carretera a Nogales, a la altura de La Venta del Astillero.

Guadalajara

- Avenida La Paz y 16 de Septiembre.

- Periférico y Calzada Independencia.

- Batallón de San Patricio y Calzada Independencia.

- Periférico y Ángel Martínez, Colonia Rancho Nuevo.

Interior del Estado

- Mazamitla.

- Chapala.

- Zapotlanejo.

- Tapalpa.

- Zacoalco de Torres.

- Autlán de Navarro.

- Cihuatlán.

- Puerto Vallarta.

Reportes adicionales

- Negocio incendiado en Juárez y Calzada Independencia (tienda de conveniencia),

Guadalajara.

- Estación de Mi Macro Periférico incendiada en Periférico y Artesanos.

Reportes de detonaciones de arma de fuego contra uniformados

- Carretera a Chapala (Chapala).

- San Miguel de La Paz (contra Guardia Nacional).

- Periférico y Las Cañadas (contra policías de Zapopan).

- Calzada del Ejército y Avenida Revolución (contra policías del Estado).

- Mariano Jiménez y República (contra policías del Estado).

- Nicolás Régules y Epigmenio González (contra policías de Guadalajara).

Recomendaciones a la población

- Evitar circular por las zonas señaladas.

- No acercarse a puntos con bloqueos o vehículos incendiados.

- Permanecer en lugares seguros y limitar traslados no esenciales.

- Atender únicamente información oficial emitida por autoridades estatales y

municipales.

- Reportar emergencias al 911.

- En el caso de Puerto Vallarta, se recomienda a visitantes y turistas permanecer en

sus hoteles hasta nuevo aviso.

El Gobierno de Jalisco mantiene coordinación con autoridades federales y

municipales para restablecer el orden y garantizar la seguridad de la población.