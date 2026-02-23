García Harfuch informa que en Jalisco hubo 58 muertos por abatimiento de “El Mencho”

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch (EFE)

En Jalisco asciende a 58 el número de personas muertas en el contexto de la operación de las fuerzas federales para capturar a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cifra fue actualizada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“En Jalisco se registraron seis agresiones donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado”, dijo el funcionario federal.

Agregó que “en estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer; se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes, que perdieron la vida también en estos ataques”.

EN MICHOACÁN HUBO 4 DELINCUENTES MUERTOS

García Harfuch añadió enseguida que “en Michoacán se registraron tres agresiones donde perdieron la vida cuatro delincuentes y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados”.

La mujer a la que se refiere el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, sería la que murió alcanzada por las disparos que un grupo de agresores realizó el domingo en contra de un módulo y patrullas de la Policía de Zapopan en un parque de la Colonia Altagracia.

Aún no queda claro si en la cifra de los 30 muertos por parte de la delincuencia organizada, se incluye el deceso de “El Mencho” y seis de sus secuaces que lo protegían cuando fue ubicado por las fuerzas federales.

Mañanera del Pueblo 23 de febrero Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional, compartió detalles del operativo llevado a cabo contra ‘El Mencho’; existió colaboración con Estados Unidos.

TAMBIÉN MURIÓ “EL TULI”; OFRECÍA $20 MIL POR CADA MILITAR MUERTO

Durante la conferencia de Claudia Sheinbaum, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, dio a conocer que luego del operativo en contra de “El Mencho”, también fue abatido uno de sus lugartenientes identificado como Hugo, alias “El Tuli”.

El mando militar expuso que las reacciones de la delincuencia organizada eran coordinadas por “El Tuli”, quien además ofrecía a los miembros del CJNG, la cantidad de 20 mil pesos por cada militar muerto.

Narró que dicho sujeto fue rastreado y ubicado en el municipio de El Grullo, Jalisco, a donde acudieron para capturarlo integrantes de un escuadrón de fusileros paracaidistas, en contra de quienes hizo disparos; sin embargo, fue abatido por los militares.

Según lo que dijo el titular del Ejército Mexicano, a “El Tuli” le fueron asegurados 965 mil dólares y 720 mil pesos en efectivo, un fusil, una pistola y el vehículo en el que intentaba huir.