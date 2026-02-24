Instala Gobierno de Jalisco Mesa de Impulso Económico para fortalecer al sector productivo

. Permitirá implementar estrategias oportunas para fortalecer la capacidad logística instalada y garantizar el flujo comercial.

Con el propósito de garantizar la continuidad de las cadenas de suministro y brindar certeza a empresarios y trabajadores, el Gobierno de Jalisco instaló la Mesa de Impulso Económico, encabezada por la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico, tras los incidentes registrados el pasado domingo.

La estrategia busca asegurar la operación de los sectores comercial, industrial y de servicios, proteger el empleo y mantener el abasto en todas las regiones del estado.

La mesa está integrada por las Secretarías de Turismo, Agricultura y Desarrollo Rural, Desarrollo Energético Sustentable, Trabajo y Previsión Social, Innovación, Ciencia y Tecnología, y Desarrollo Económico, además de mantener coordinación transversal con el resto de las dependencias estatales.

Entre las acciones inmediatas se estableció un monitoreo permanente por regiones y municipios para identificar afectaciones en cadenas de suministro, logística y distribución, en coordinación con mayoristas, productores, distribuidores y cámaras empresariales. El diagnóstico permitirá implementar estrategias oportunas para fortalecer la capacidad logística instalada y garantizar el flujo comercial.

En paralelo, la Secretaría de Desarrollo Económico activó el Comité de Abasto Privado del estado, mecanismo del Programa para el Restablecimiento del Abasto Privado en Situaciones de Emergencia (PRAPSE), con el objetivo de asegurar el suministro de alimentos y artículos de primera necesidad, mantener estabilidad en la oferta y evitar distorsiones en el mercado.

Asimismo, se trabaja en la alineación de programas para otorgar apoyos de liquidez y conservación de empleo en las zonas afectadas.

El gobernador Pablo Lemus Navarro informó que se levantó el Código Rojo en todo el estado, mientras que la Mesa Estatal de Seguridad continuará en sesión permanente para garantizar la tranquilidad ciudadana.

Las cámaras y asociaciones industriales, instituciones bancarias, tiendas de conveniencia, gasolineras y centrales de abasto retomaron actividades, mientras que destinos estratégicos como Puerto Vallarta y la Zona Metropolitana de Guadalajara operan con normalidad gracias a la coordinación interinstitucional y la presencia de corporaciones de seguridad.

Con la instalación de la Mesa de Impulso Económico, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso de proteger el dinamismo económico, fortalecer la confianza empresarial y mantener condiciones de estabilidad para la inversión y el empleo.