Tlajomulco cancela Festival Internacional del Caballo y la Charrería 2026

Ante los acontecimientos recientes registrados en Jalisco y en distintos puntos del país, el Gobierno de Tlajomulco determinó solicitar la cancelación de la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería FICC Tlajo 2026, con el objetivo de priorizar la seguridad y el bienestar de la población.

El Ayuntamiento informó que las actividades administrativas, así como los trámites y servicios en las oficinas municipales, se encuentran restablecidos. Asimismo, recordó que desde el lunes se permitió la reapertura de comercios y negocios, tras la coordinación permanente con autoridades estatales y federales.

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que el municipio ha mantenido comunicación y trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, encabezado por Pablo Lemus Navarro, así como con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones de seguridad.

El alcalde indicó que la decisión de solicitar la suspensión de la FICC Tlajo 2026 responde a un criterio de responsabilidad institucional ante el contexto actual.

“Decirles que también hemos pedido a los organizadores de la Fiesta Internacional del Caballo que se suspendan las actividades, debido a que es momento de seguir avanzando en la vida cotidiana. Eventos tan importantes como este podrán realizarse en otro momento”, expresa.

El propósito es que estemos tranquilos, que trabajemos en equipo y que mantengamos la mentalidad de que estamos saliendo de esta situación. Como pueblo unido hemos sabido salir de muchas otras; estamos saliendo juntas y juntos. Cuentan con nosotros y estamos en total coordinación”, expresó.

Finalmente, el presidente municipal reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse por canales oficiales y a utilizar la línea de emergencias 911 en caso de ser necesario.