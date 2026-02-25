A prisión, otros 18 detenidos tras narcobloqueos; a estos se les acusa por actos de rapiña

Entre los detenidos por rapiña hay 5 mujeres

La Fiscalía de Jalisco informó que otras 18 personas detenidas luego de los narcobloqueos del pasado 22 de febrero, fueron trasladadas a Puente Grande. En este caso se trata de las que fueron arrestadas por saqueos y actos de rapiña en los comercios vandalizados.

Los señalados fueron detenidos por distintas corporaciones de seguridad y están identificados como Tania Isela “N”, Dulce María “N”, Gerardo Yahir “N”, Román de Jesús “N”, Jesús Alejandro “N”, María “N”, Carlos “N”, Yareli Liliana “N”, Jorge Arturo “N”, Alejandro “N”, Víctor Manuel “N”, Abraham Elionai “N”, Christopher Jamir “N”, Jesús “N”, América Itzel “N”, Axiel Josué “N”, José Claudio “N” y Armando “N”.

Se dijo que en el caso de Armando “N”, además se le investiga por el delito de portación de arma de fuego.

“La totalidad de las personas trasladadas fue capturada en flagrancia por fuerzas estatales y municipales, tras su presunta participación en distintos hechos de rapiña ocurridos en distintas colonias del Estado”, indicó la Fiscalía.

“La Fiscalía del Estado reitera que continuará con las investigaciones que permitan esclarecer estos hechos y deslindar responsabilidades. No habrá impunidad para quienes estén señalados en ilícitos que afecten a la ciudadanía jalisciense”.

En caso aparte fueron remitidos al reclusorio otras 13 personas acusadas de tentativa de homicidio agravado, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, ataque a las vías de comunicación, daño en las cosas, portación de arma de fuego y asociación delictuosa.

En total hubo 41 detenidos, pero hubo 10 a quienes no se acreditaron estos delitos ni actos de rapiña.