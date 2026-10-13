Pide Laura Haro blindar elecciones de Jalisco ante posible intromisión del crimen

En el arranque formal del proceso electoral local 2026-2027, la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro Ramírez, llamó a las autoridades electorales y jurisdiccionales a impedir la intromisión de la criminalidad en las elecciones y garantizar que las candidaturas no tengan vínculos con grupos delictivos.

Haro asumió este 13 de octubre la representación propietaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, desde donde, señaló, vigilará que la contienda se desarrolle con apego a la ley, pluralidad y transparencia.

La dirigente priista pidió que el proceso transcurra en paz y mencionó como antecedente el asesinato de Humberto Amezcua, exalcalde de Pihuamo. Sostuvo que corresponde a distintos actores e instituciones trabajar para evitar que hechos de violencia afecten la contienda electoral.

También demandó al IEPC actuar como árbitro y hacer respetar la legalidad cuando sea necesario. En ese sentido, llamó a las autoridades a aplicar medidas frente a posibles irregularidades y a garantizar condiciones equitativas para los partidos.

Haro afirmó que el PRI no ha respaldado iniciativas que, desde su perspectiva, atenten contra la democracia, las libertades o la permanencia de los organismos electorales.

Además de la seguridad, pidió atender el abstencionismo y promover que la ciudadanía acuda a votar en condiciones de paz, con información y libertad. El proceso electoral local 2026-2027 comenzó formalmente este 13 de octubre en Jalisco.