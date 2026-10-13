Legisladores quieren llamar a comparecer al secretario de Gobierno y al gabinete de Seguridad

La diputada de Futuro, Mariana Casillas y el legislador de Morena, Alejandro Puerto, solicitarán la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Gobierno, Salvador Zamora y de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, así como del fiscal Salvador González de los Santos y del director de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez, para que rindan cuenta de las acciones que tomaron los cuerpos de seguridad –incluidos los bomberos- en la manifestación del domingo en Casa Jalisco.

Los legisladores piden que la Fiscalía Estatal explique su actuación sobre las detenciones ilegales de 39 personas fueron trasladadas al reclusorio de Puente Grande.

“Vamos a llamar a comparecer al Gabinete de Seguridad y al secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, para que aclare los hechos de represión del pasado 11 de octubre en las inmediaciones de Casa Jalisco. Vamos a buscar que se sancione y se remueva del cargo a las autoridades que dieron la orden de reprimir a los manifestantes y se solicitará a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que remita el acta y los informes relativos que se supone que sacaron en la manifestación del 11 de octubre”, explicó Mariana Casillas.

El diputado Alejandro Puerto dijo que se reunirán elementos legales y evidencias que permitan presentar una solicitud de juicio político en contra del gobernador Pablo Lemus ante la Cámara de Diputados, por la violación de las garantías individuales de los manifestantes.

“Comenzamos a reunir información para evaluar la posibilidad de presentar un juicio político (contra el gobernador). Necesitamos todas las constancias necesarias para acreditar varias cosas, entre ellas, en primer lugar, la garantía que dio Pablo Lemus de que no iba a haber represión. En segundo lugar, ¿qué hizo para evitar que hubiera represión el domingo?, y en tercer lugar, que acredite su presencia en Casa Jalisco. (…) Lo que tenemos que acreditar es que tenía conocimiento de estos hechos”, dijo.

A escala local pretenden también que se abran juicios políticos contra el secretario de Salud, IHéctor Raúl Pérez Gómez y el titular de la Coeprisjal, Antonio Muñoz, al no garantizar la salud de las personas por el agua sucia que llega a los hogares.

Ambos legisladores indicaron que el titular de Protección Civil, Sergio Ramírez López, tiene que responder por la participación de bomberos estatales en el lanzamiento de agua hacia los manifestantes, algo que no había sucedido en ninguna otra manifestación.