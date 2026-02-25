Entrega Quirino obras viales para mejorar conectividad en Tlajomulco

El presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez encabezó la inauguración de la renovación integral de la calle Aguirre Sur, en el corazón del municipio, una intervención que abarca 150 metros lineales, desde Escobedo hasta Lerdo de Tejada, con una inversión de 6 millones de pesos.

La obra incluyó 858 metros cuadrados de concreto estampado para la vialidad y 447 metros cuadrados de banquetas amplias y accesibles, además de la renovación de infraestructura hidráulica y sanitaria, con el objetivo de garantizar funcionalidad antes de intervenir la superficie.

“Se hizo una obra a conciencia, donde primero todo lo importante de infraestructura hidráulica y drenaje quedó perfectamente, para después hacer un bonito diseño con banquetas incluyentes”, señaló el alcalde, quien adelantó que próximamente iniciará la reconstrucción de la calle Higuera bajo el mismo esquema.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que las redes de drenaje estaban colapsadas y presentaban obstrucciones, por lo que era urgente su sustitución para evitar socavones y daños mayores.

La renovación de Aguirre Sur forma parte de una estrategia integral de movilidad en la Cabecera, que contempla la reorganización de sentidos viales para crear circuitos continuos, adecuación de cruceros para mejorar visibilidad y seguridad, así como la colocación de bolardos para proteger banquetas y peatones.

Entrega Quirino obras viales en Tlajomulco (Cortesía)

Posteriormente, el alcalde visitó la delegación Buenavista para inaugurar la rehabilitación de la calle Eugenio Zúñiga, con una inversión de 6.2 millones de pesos.

En este punto se intervinieron mil 140 metros cuadrados con empedrado tradicional y huellas de concreto estampado, se construyeron 342 metros cuadrados de banquetas accesibles, se renovaron 138 metros de red sanitaria y de agua potable, y se instalaron seis postes de iluminación.

Además, se habilitaron cruceros seguros, se plantaron 22 árboles y se colocaron 31 bolardos para ordenar el espacio público.

El coordinador general de Gestión del Territorio y Obra Pública, René Caro Gómez, destacó que el diseño de las vialidades busca mejorar la movilidad cotidiana, fomentar velocidades moderadas en zonas habitacionales y garantizar banquetas accesibles y arbolado que contribuya a reducir la temperatura.

Con estas acciones, el Gobierno municipal reiteró su apuesta por fortalecer la infraestructura vial, mejorar la seguridad y elevar la calidad de vida en las colonias y delegaciones del municipio.