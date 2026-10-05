Gobierno de Guadalajara aclara gasto del Día de la Torta Ahogada

Luego de los señalamientos realizados por el senador de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, sobre un supuesto sobrecosto en la organización del Día Municipal de la Torta Ahogada, el Gobierno de Guadalajara aclaró que el presupuesto destinado a estas celebraciones no corresponde únicamente a la compra de las tortas repartidas durante el festejo.

De acuerdo con la información difundida por Lomelí, el Ayuntamiento habría destinado 3.15 millones de pesos para las 25 mil tortas entregadas por el municipio el pasado 27 de septiembre, lo que, según sus cálculos, representaría un costo de 126 pesos por pieza. El legislador comparó además ese monto con precios de distintos establecimientos de Guadalajara.

Ante estos señalamientos, el Gobierno de Guadalajara precisó los siguientes puntos:

1. El monto asignado es menor al señalado.El presupuesto aprobado mediante el oficio ROP-C/36/2026, votado el 12 de agosto de 2026, asciende a 2.3 millones de pesos, y no a los 3.1 millones declarados por la representación partidista.

2. El presupuesto cubre dos festivales distintos.Dicho fondo se ejerce en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Jalisco e integra la logística, organización e insumos de dos grandes celebraciones locales: el Día Municipal de la Torta Ahogada y el Día de la Carne en su Jugo.

Por ello, el Gobierno municipal enfatiza que es erróneo calcular el costo unitario de una torta ahogada dividiendo el presupuesto global entre las piezas repartidas en un solo evento.

3. Impacto comunitario y económico.Durante la jornada del Día de la Torta Ahogada se entregaron de forma gratuita 26 mil piezas, elaboradas por comercios y torteros locales, con el objetivo de detonar la economía del sector e incentivar la apropiación del espacio público en el Paseo Fray Antonio Alcalde.

4. El gasto también contempla montaje y stands.El Gobierno de Guadalajara reiteró que dentro del presupuesto se incluyen trabajos de montaje y la instalación de stands para que las y los tapatíos pudieran disfrutar de este platillo típico de manera gratuita.

Con estas precisiones, el Ayuntamiento rechazó que exista un sobrecosto en los eventos conmemorativos y aclaró que los recursos corresponden a la organización integral de las celebraciones gastronómicas, y no exclusivamente al costo de las tortas repartidas durante el Día Municipal de la Torta Ahogada.