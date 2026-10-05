Se oponen seis colonias a la construcción del estadio del Atlas en terrenos de la UdeG

Imagen del pronunciamiento público de las tesis colonias en contra de un posible estadio junto a sus viviendas.

Vecinos de seis colonias, entre ellos, de la Ecológica Seattle, Tepeyac y Conjunto Habitacional Belenes, emitieron un pronunciamiento dirigido al Ayuntamiento de Zapopan y a la Universidad de Guadalajara (UdeG) para que no autoricen una eventual construcción del estadio de fútbol que pretende edificar el Grupo Prodi para el equipo Atlas, en terrenos de la casa de estudios, frente al Centro Cultural Universitario (CCU).

Ante el próximo anuncio del proyecto, previsto para este miércoles 7 de octubre, los vecinos de las seis colonias se reunieron el 2 de octubre para revisar los impactos que podría tener la edificación de un inmueble deportivo para más de 30 mil personas, en una zona donde se encuentran el auditorio Telmex, Calle 2 (para conciertos), el Pabellón Universitario, el Conjunto de Artes Escénicas, la Cineteca, la pantalla Jenkins y la Biblioteca Pública del Estado “Juan José Arreola”, además de los centros universitarios de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) y Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH).

Representantes de las colonias Paraísos de la Seattle, Maestros y Villa de los Belenes -además de las tres ya señaladas- expresaron que “nos oponemos terminantemente a que lleve a cabo este proyecto, por ser incompatible con la vocación habitacional y mixta de baja densidad autorizada para el Distrito Urbano ZPN-1, según los Planes Parciales de Desarrollo Urbano de Zapopan.

Los vecinos señalaron que los terrenos de la UdeG tienen una “vocación educativa y cultural” lo que se opone a una estructura de gran magnitud y lo consideran como “inapropiada para esta zona urbana”.

Los moradores de la zona relataron que ya han visto afectada su calidad de vida, ante los partidos que tiene el equipo de béisbol Charros de Jalisco, las oficinas del Centro Integral de Servicios de Zapopan (CISZ), los conciertos del auditorio Telmex, así como los eventos masivos del CCU. “Estamos cerca de un colapso vial diario”, dijeron.

De construirse el estadio del Grupo Prodi para los juegos del Atlas, habría las siguientes consecuencias: saturación vial y colapso de la movilidad, afectación de la dinámica de los centros universitarios y escuelas cercanas, invasión de cocheras, bloqueo de calles, consumo de alcohol en la vía pública, daños a la propiedad privada e incremento de la inseguridad.

En el escrito, creen los vecinos que la UdeG aún puede reconsiderar el posible acuerdo de colaboración con el grupo Prodi. Añadió que la decisión de ceder los terrenos al estadio, la decisión tendrá que ser avalada por el Consejo General Universitario (CGU), que ante esa opción, deben solicitarse permisos para un estudio de impacto vial, manifestación de impacto ambiental, estudio de riesgo ambiental y programa de protección civil, estudios de mecánica de suelos y topografía, así como estudio acústicos y un dictamen de integración urbana, lo que llevaría meses o incluso más de un año.

“Apelamos a la congruencia, legalidad, honestidad y sentido común de las autoridades de la UdeG y del Ayuntamiento de Zapopan y pedimos que no se autorice un proyecto que puede resultar catastrófico para la zona norte de Zapopan”, señalaron.

Los colonos piden ser consultados ante cualquier modificación en los usos de suelo registrados en los planes parciales de desarrollo urbano de Zapopan.