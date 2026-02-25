Guadalajara restablece clases y actividades en academias municipales, centros culturales y guarderías

En atención al anuncio del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, el Gobierno de Guadalajara informó el restablecimiento total de clases y actividades en academias municipales, centros culturales, guarderías y demás espacios educativos y formativos de la ciudad.

A partir de este miércoles 25 de febrero, los servicios de preescolar y guarderías del Sistema DIF Guadalajara retomaron sus actividades en su horario habitual, garantizando la atención regular a niñas y niños.

Asimismo, las 16 Academias Municipales volvieron a operar con normalidad, por lo que todos los cursos y talleres se imparten nuevamente en los horarios establecidos.

De igual forma, los Centros Culturales, la Escuela de Música y la Red de Bibliotecas de Guadalajara reanudaron sus actividades cotidianas, además de que se abrieron inscripciones para las distintas disciplinas que se ofrecen en estos espacios. La Escuela de Enfermería y Optometría, a cargo de la Dirección de Educación, también reinició sus clases ordinarias.

Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara informó que los servicios municipales han quedado restablecidos en su totalidad, reafirmando su compromiso con el bienestar, la educación y la cultura de la población.

Finalmente, la administración municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para mantenerse informada exclusivamente a través de canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada, al tiempo que continúa trabajando en coordinación con los distintos niveles de gobierno para preservar la seguridad y la tranquilidad en la ciudad.