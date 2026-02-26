Entrega Tlajo obras viales e inicia otras para fortalecer el Corredor Chapala

En la delegación La Alameda, en Tlajomulco de Zúñiga, el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez encabezó la inauguración de la calle 5 de Mayo, dio el banderazo de inicio a la calle Olivo y anunció la rehabilitación de sanitarios en la Unidad Deportiva; además, en la comunidad de La Cañada puso en marcha la colocación de luminarias.

En el Corredor Chapala se entregó la renovación integral de la calle 5 de Mayo, con una inversión de 5 millones de pesos para la construcción de más de 2 mil metros cuadrados de empedrado con huellas de concreto estampado, banquetas accesibles, renovación de redes de agua potable y drenaje, cruceros seguros, arbolado y bolardos.

El alcalde destacó que solo en La Alameda la inversión asciende a 25 millones de pesos, a lo que se suman 8 millones destinados al panteón —con una ampliación prevista de hasta 11 millones este año— y recursos adicionales para la rehabilitación de sanitarios. En total, dijo, el Corredor Chapala concentra una bolsa cercana a los 600 millones de pesos en infraestructura.

Durante la jornada también arrancó la obra en la calle Olivo, donde se invertirán 9.4 millones de pesos en 268 metros lineales con empedrado de huellas de concreto estampado, banquetas incluyentes, renovación de red sanitaria y tomas domiciliarias, así como iluminación y arbolado.

El director de Obras Públicas, Celso de Jesús Álvarez Solórzano, explicó que las intervenciones permitirán consolidar un circuito vial junto con las calles 5 de Mayo, Santa Mónica y Ciprés, además de sustituir redes hidrosanitarias con tubería de PVC sanitario de 12 pulgadas, con una vida útil estimada de hasta 80 años.

En la Unidad Deportiva La Alameda se anunció la rehabilitación de sanitarios con una inversión de 700 mil pesos para renovar pintura, pisos, azulejos, muebles, mamparas e instalaciones eléctricas.

Finalmente, en La Cañada se puso en marcha la instalación de más de cuatro kilómetros de alumbrado público en Camino a La Cañada, con una inversión de 4 millones de pesos.

El director de Alumbrado Público, Luis Alfonso Mariscal, informó que se colocarán postes nuevos y luminarias solares LED, tecnología sustentable que no genera consumo ante la Comisión Federal de Electricidad y mejora la seguridad en la zona.

El Gobierno municipal reiteró que las obras forman parte de la estrategia “Tlajo Siempre Chambeando”, enfocada en mejorar movilidad, seguridad y calidad de vida en las comunidades.