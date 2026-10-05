Fiscalía abre investigación por ataques con bombas molotov a casa de diputada de MORENA

Diputada federal Katia Castillo Lozano, ex presidenta estatal de MORENA Jalisco. FOTO: Facebook

La denuncia de ataques con bombas molotov perpetrados en por lo menos dos ocasiones, al domicilio particular de la diputada federal de MORENA Katia Castillo Lozano, ya es investigada por la Fiscalía de Jalisco.

La dependencia estatal confirmó a La Crónica de Hoy que se iniciaron las indagatorias del caso, aunque sin precisar mayores detalles.

Sin embargo, ha trascendido que uno de los atentados presuntamente fue cometido cerca de la 1:30 de la madrugada del domingo 4, en la vivienda de la legisladora federal situada en la Calle 16 de Septiembre en la cabecera municipal de El Salto, y se sabe que la afectada señala como responsable al gobierno de ese municipio, que por cierto es encabezado por la alcaldesa María Elena Farías, mejor conocida como “Nena” Farías, quien también pertenece al partido MORENA.

En ese supuesto ataque del pasado fin de semana, habría sido arrojada una botella de vidrio con gasolina, que el único daño que alcanzó a provocar fue la quema de una lona.

Otro presunto hecho similar se registró unos días antes en el domicilio de la diputada, tampoco sin consecuencias graves.

Katia Castillo, quien fue presidenta estatal de MORENA en Jalisco y dejó de serlo en 2024, ya había denunciado ante el Ministerio Público en enero de ese mismo año, que una camioneta que el partido le asignó para sus traslados oficiales, fue incendiada también en el municipio de El Salto.