Zapopan suma 52 Senderos Seguros con intervención en preescolar de Balcones del Sol

El Gobierno de Zapopan incorporó al Jardín de Niños Guillermo Chávez Vega, ubicado en la colonia Balcones del Sol, al programa Senderos Seguros, con una intervención destinada a mejorar las condiciones del entorno escolar y facilitar los recorridos que diariamente realizan estudiantes, madres y padres de familia.

A través de la Coordinación General de Construcción de Comunidad se realizaron diversas acciones alrededor del plantel, entre ellas poda de árboles, reparación de luminarias, instalación de señalética, balizamiento, pinta de banquetas interactivas y elaboración de un mural.

Como parte de los trabajos también se llevó a cabo un estudio de movilidad para identificar las necesidades de la zona y determinar mejoras en los trayectos utilizados por la comunidad educativa.

Con esta intervención, el plantel se convirtió en el Senderito Seguro número 52 del municipio. Además, desde 2024 forma parte del programa Escuela con Estrella.

Durante la presentación, la directora del Jardín de Niños Pablo Montesinos, Luz Gabriela Cárdenas Vázquez, destacó que las acciones contribuyen a generar mayor tranquilidad para las familias y reconoció el trabajo conjunto entre autoridades y comunidad educativa.

“Sendero Seguro damos un paso más en este proceso de cambio, ese espacio no solamente cambia el entorno de nuestra escuela también nos recuerda que cuando autoridades familias y comunidad educativa trabajamos juntos podemos lograr cambios que verdaderamente hagan la diferencia”, señaló.

Por su parte, la coordinadora general de Construcción de Comunidad, María Gómez Rueda, afirmó que el municipio mantiene acciones para mejorar tanto los espacios educativos como la infraestructura de distintas zonas de Zapopan.

“Desde el Gobierno de Zapopan, estamos trabajando en conjunto con el presidente Juan José Frangie no solamente para arreglar y hacer más bonitas las escuelas para que los niños se sientan mejor sino para hacer que toda la ciudad cada vez esté más bonita”, expresó.

El programa Senderos Seguros comenzó en 2018, cuando María Gómez Rueda se desempeñaba como regidora. En una primera etapa, la estrategia se implementó en planteles de educación superior y posteriormente se extendió a escuelas de distintos niveles educativos.

De acuerdo con la información proporcionada por el municipio, la inversión acumulada en la zona asciende a 2 mil millones de pesos, recursos destinados a proyectos de infraestructura, salud, cultura, deporte y espacios comunitarios.

Con la incorporación del Jardín de Niños Guillermo Chávez Vega, el Gobierno de Zapopan continúa ampliando la estrategia de Senderos Seguros en entornos escolares, mediante intervenciones enfocadas en mejorar la infraestructura, la movilidad y las condiciones de los espacios utilizados diariamente por la comunidad educativa.