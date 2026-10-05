SIAPA asegura que trabaja en potabilizadora de Miravalle para reducir mal olor del agua

Ante el aumento de quejas en redes sociales y medios de comunicación por el olor pestilente y el color incluso oscuro que llega a casas de colonias de la Zona Metropolitana, el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) ha informado que detectó que ese líquido con mala calidad proviene de la Presa de Las Pintas “a través del sistema antiguo”.

El organismo señaló que “actualmente trabaja en en el fortalecimiento de la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle para garantizar agua de calidad”.

Planta potabilizadora de Miravalle

Agregó que también “se trabaja en las líneas de distribución para mitigar el impacto que pueda tener este problema en las casas de algunas zonas de la ciudad”.

El SIAPA advirtió que debido a esas labores, podría disminuir la presión con la que llega el agua a las casas, en los próximos días.

Recordó el organismo que los reportes sobre la mala calidad del líquido pueden ser canalizados al 073 o al número de SIAPATEL 33 3668 2482 para lo cual es importante tener a la mano el número de contrato de su recibo.