Da Lomelí voto de confianza a nuevo presidente del IEPC; advierte que vigilará su actuación

El senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, expresó su confianza en Ernesto Santana Bracamontes, recientemente designado como consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, aunque advirtió que estará atento a su desempeño al frente del organismo.

Lomelí señaló que tuvo oportunidad de hablar con Santana Bracamontes el día de su nombramiento y que le planteó la necesidad de que su llegada contribuya a fortalecer la transparencia y la legalidad del instituto.

“Lo único que le solicité es que su llegada representara una parte de la democratización que requiere ese instituto, la transparencia y la legalidad que debe de representar”, afirmó.

El legislador también mencionó que existen pendientes relacionados con el relevo de otros tres integrantes del Consejo General del IEPC y dijo que el nuevo presidente se comprometió a trabajar en favor de la democracia, la transparencia y la legalidad del organismo electoral.

Respecto a las declaraciones recientes de Santana Bracamontes, quien señaló que no había encontrado irregularidades en el proceso electoral de 2024, Lomelí dijo que ese tema no es el que concentrará su atención.

“No me importa lo que encuentre en el pasado, me importa lo que va a ser de aquí hacia adelante. Y en eso vamos a estar muy pendientes”, sostuvo.

El senador consideró que el nuevo consejero presidente deberá demostrar con su actuación que está a la altura de la responsabilidad que asumió y que puede conducir al organismo con certeza y apego a la legalidad.

Cuestionado sobre si Morena le otorga un voto de confianza a Santana Bracamontes, Lomelí respondió de manera afirmativa y reiteró que su partido permanecerá atento a las decisiones que tome al frente del IEPC.

“Totalmente, totalmente. Nosotros creemos que es un hombre que tiene compromiso con la legalidad y con la democracia, y nosotros estaremos muy pendientes”, concluyó.