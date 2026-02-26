Se incendian cuatro automotores en distintos puntos cardinales de Guadalajara

Incendio en Panamá y Calle Nuez. FOTO: Facebook Guardia Nocturna

En cuatro puntos del municipio de Guadalajara, un número igual de vehículos estacionados en la vía pública, fueron incendiados durante la madrugada de este jueves.

Ninguna autoridad ha descartado que estos hechos tengan relación con los narcobloqueos y demás disturbios ocurridos tras el operativo en el que fuerzas federales abatieron al jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación.

De acuerdo a reportes de medios de comunicación y redes sociales, la primera unidad que se incendió fue una camioneta quemada parcialmente en el cruce de las calles Andrés Terán y Jamaica, de la colonia Niños Héroes.

También un automóvil ardió en llamas y quedó casi en pérdida total, en un siniestro que se suscitó en la Calle Panamá al cruce con Nuez, en Jardines de la Cruz.

En la confluencia de Andalucía y Juan Garabito, de la Colonia Guadalupana, a otro auto le quemaron el cofre.

Y ya casi al amanecer, en la calle Hacienda de Santiago, de la Colonia San José del Río Verde, un motociclista le prendió fuego a otro vehículo que habría quedado también en pérdida total.

En el primero de los casos existen versiones encontradas: una, que el siniestro lo provocaron intencionalmente hombres que huyeron en otro auto luego de prender el fuego; la otra, que se trató de un cortocircuito.

El caso es que las autoridades no han salido a descartar o confirmar el origente de estos sucesos.