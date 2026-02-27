Aprueban reformas al Código Urbano para obligar a fraccionamientos a dar todos los servicios básicos

Mariana Casillas, diputada presidenta de la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua.

Se aprobaron reformas al Código Urbano del Estado de Jalisco para obligar a los desarrolladorres inmobiliarios a proporcionar los servicios básicos a los nuevos fraccionamientos. De no hacerlo, no se les darán las autorizaciones de habitabilidad.

La Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso, aprobó en sesión efectuada este viernes, diversas reformas, según una iniciativa presentada por el diputado del PAN, Julio Hurtado Luna.

La modificación establece que, en los planes de desarrollo urbano, se deberá precisar que las obras de infraestructura necesarias para garantizar la prestación de servicios públicos básicos serán a cuenta del desarrollador, informó la diputada de Futuro, Mariana Casillas.

“Es respecto a los permisos que se dan para la construcción de nuevos fraccionamientos, sobre todo en los municipios de la periferia, para que no se pueda entregar a los ayuntamientos ni a la habitabilidad de las personas los fraccionamientos, si no contienen servicios básicos, como agua, drenaje, luz y vías de acceso adecuadas y que estén terminadas para las personas, porque historicamente en las periferias se han construido fraccionamientos con una nula planeación urbana y esto ha afectado muchísimo la calidad de vida”, precisó.

Si las construcciones urbanísticas no cumplen con los requerimientos establecidos, las autoridades correspondientes no podrán otorgar permisos o licencias. También contempla que los servidores públicos que expidan licencias o autorizaciones en contravención a lo dispuesto en el Código incurrirán en las responsabilidades previstas por la legislación aplicable, dijo la legisladora de Futuro.

“Con esto lo que buscamos es que ya quede formalizado en el Código Urbano, para poder garantizar que las nuevas construcciones por lo menos cuenten con servicios públicos de calidad”, dijo la entrevistada.

Mariana Casillas explicó que la autoridad que reciba urbanizaciones sin que cuenten con las condiciones adecuadas para brindar los servicios básicos, será sujeta a las sanciones correspondientes.

Estas reformas deben ser votadas en el pleno del Congreso.