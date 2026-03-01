Policía de Tlajomulco ha rescatado a casi 30 víctimas de “secuestro virtual”

En lo que va de la actual administración, la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de Tlajomulco de Zúñiga ha logrado localizar y poner a salvo a casi 30 personas víctimas de extorsión telefónica bajo la modalidad de “secuestro virtual”, con apoyo del C4 municipal.

El comisario Eduardo Alonso Silva Ibarra informó que este delito, que se ha vuelto recurrente por el bajo riesgo de detención para los delincuentes, consiste en llamadas dirigidas principalmente a menores y adolescentes, a quienes se les instruye aislarse, apagar su teléfono o trasladarse a otro sitio. Posteriormente, los extorsionadores contactan a sus familiares para exigir un pago económico.

“Lo que les pedimos a las personas es que conserven la calma, que marquen al número de emergencia o al número de denuncia ciudadana, donde van a recibir asesoría para que no caigan en este tipo de extorsión telefónica”, señaló.

El funcionario explicó que los delincuentes suelen seleccionar perfiles vulnerables, como menores de edad y adultos mayores, y utilizan aplicaciones para simular números telefónicos conocidos, lo que genera mayor presión y confusión en las familias. No obstante, aclaró que esto no significa que la víctima esté realmente privada de la libertad.

Silva Ibarra destacó la importancia de la prevención desde el entorno familiar, recomendando dialogar con niñas, niños y adolescentes sobre el cuidado de sus datos personales, evitar ingresar a páginas desconocidas y no compartir códigos que puedan recibir mediante llamadas de amenaza.

Subrayó que bajo ninguna circunstancia se deben realizar depósitos y que es fundamental mantener comunicación inmediata con los familiares para confirmar su ubicación. “Hemos atendido 28 casos, se ha tenido éxito toda vez que no se ha hecho ningún depósito y a su vez se ha puesto a salvo a las víctimas”, precisó.

Finalmente, reiteró el llamado a no difundir información personal en redes sociales y a reportar cualquier llamada sospechosa al C4 Tlajomulco al número 33 3283 4545. La denuncia oportuna, afirmó, permite a la Comisaría actuar con mayor efectividad para reducir la incidencia de este delito en el municipio.