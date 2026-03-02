Colocan equipo recreativo en 68 espacios públicos de Guadalajara

Para mejora el espacio público y fortalecer la red de cuidados de Guadalajara, dos pilares fundamentales del Gobierno, se invertirán 12.5 millones de pesos en la renovación del equipamiento recreativo en parques y áreas verdes del Municipio.

Renovación del equipamiento recreativo en parques y áreas verdes

Asareel Mata, director de Mejoramiento Urbano del Gobierno de Guadalajara, detalló que estas acciones tienen como objetivo renovar, dignificar y hacer más funcionales los espacios públicos.

“Actualmente estamos trabajando en una ruta de intervención en 68 espacios públicos, donde se están renovando juegos existentes y, en muchos casos, instalando nuevos equipamientos (....) dentro de esta política de cuidados que busca espacios más seguros, incluyentes y familiares”, explicó el funcionario.

Mata precisó que se prevé la instalación de resbaladillas, columpios y ejercitadores, además de equipo complementario como bancas.

El director señaló que las intervenciones ya se encuentran en marcha y la primera etapa concluirá a principios de abril.

Adelantó que para este año se tiene previsto ampliar el programa, incorporando espacios incluyentes con equipamiento especial para niñas y niños que así lo requieran.

Con estas intervenciones, el Gobierno Municipal consolida una estrategia integral para construir una ciudad más equitativa, accesible y pensada para el bienestar de todas y todos.