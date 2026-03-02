Pericos argentinos en Guadalajara: riesgos de esta especie exótica

Pericos argentinos en Guadalajara Pericos argentinos en Guadalajara (Pixabay)

A principios de los años 2000 comenzó una moda de mascotas exóticas que actualmente se ha convertido en una invasión y uno de los retos ambientales más difíciles que afronta Guadalajara. La llegada del “periquito argentino” paso de ser un avistamiento curioso a una plaga urbana con serias implicaciones ecológicas y de salud.

La invasión de estas aves representa un riesgo debido a que se trata de una especie capaz de adaptarse a cualquier entorno urbano y además de todo, dominarlo.

¿Cuales son los factores de riesgo por esta plaga?

Especialistas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) señalan al menos tres factores de riesgo derivados de esta invasión:

Desplazamiento de otras especies: Estos periquitos también conocidos como “perico monje” compiten agresivamente por alimento y espacio con aves locales como el perico corona lila, lo que provoca que ahuyenten a esta y otras especies. Alerta sanitaria: Para el ser humano es un riego el contacto con estas aves, pues se ha demostrado que son portadoras de bacterias, principalmente la Chlamydia psittaci, causante de psitacosis, enfermedad que puede ocasionar neumonías severas si no se trata a tiempo. Riesgos de infraestructura: Estas aves construyen sus nidos de manera masiva, sus construcciones son como pequeños grupos de departamentos que llegan a pesar hasta 200kg lo que provoca colapsos de ramas en los arboles de los parques, a demás de los riegos cuando deciden anidar en postes o instalaciones eléctricas.

¿Que estrategia de control se planea?

Las autoridades ambientales y brigadas de protección animal en municipios como Zapopan y Guadalajara han reforzado los protocolos de monitoreo. A diferencia de otras ciudades del mundo que han optado por el abatimiento (eliminación), en la zona metropolitana de Guadalajara se establecen medidas como:

Campañas de concientización para evitar que la población las alimente.

Vigilancia en mercados para frenar la venta ilegal de la especie.

Liberación ilegal de estas aves.

Por ultimo las autoridades recomiendan no intentar retirar por cuenta propia algún nido, debido al riesgo de infecciones, en su lugar solicitan reportar con las autoridades correspondientes.