Se normaliza asistencia escolar en Jalisco tras jornada marcada por violencia

El secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, informó que este lunes 02 de marzo se registró una recuperación significativa en la asistencia a clases, luego de que la semana pasada los planteles reportaran baja afluencia derivada de los hechos de violencia y bloqueos registrados en la ciudad tras el operativo en Tapalpa.

“En el tema de asistencia, hoy tenemos buenas noticias, en el caso de preescolar es del orden del 86 por ciento, esto es un muestreo, son preliminares; en primaria tuvimos 90 por ciento; secundaria 91 por ciento y preparatoria 92 por ciento”, detalló el funcionario.

Explicó que se trata de cifras preliminares obtenidas a través de un muestreo, pero subrayó que el promedio general ya se aproxima a los niveles habituales de un día ordinario.

“Tenemos un promedio que ya se acerca a lo que ordinariamente se presenta en un día normal, que ronda entre el 94 por ciento y el 95 por ciento”, señaló.

La semana anterior, diversos planteles registraron ausentismo ante la incertidumbre generada por los bloqueos y hechos violentos ocurridos tras el operativo en Tapalpa que derivó en la muerte del líder de un grupo del crimen organizado.

Con los datos de este lunes, la Secretaría de Educación estatal reporta una tendencia de normalización en las aulas, aunque las cifras aún no alcanzan el promedio regular previo a los acontecimientos.