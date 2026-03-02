Guadalajara

Las actividades forman parte de una estrategia conjunta para consolidar políticas públicas con perspectiva de género

Tlajomulco presenta agenda de actividades por el Día Internacional de la Mujer

Por Ricardo Gómez

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga dio a conocer la agenda de actividades que se desarrollará del 2 al 31 de marzo, con el objetivo de generar espacios de reflexión, participación y fortalecimiento de la autonomía de las mujeres en el municipio.

La programación, impulsada por distintas dependencias en coordinación con regidoras y regidores, reconoce el papel de las mujeres en el servicio público, la salud, la educación y el activismo, además de promover acciones orientadas a cerrar brechas de desigualdad y avanzar hacia la igualdad sustantiva.

El Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense encabeza esta agenda. Su directora, Mayela Rodríguez, informó que habrá charlas, talleres y un panel programado para el 6 de marzo, en el que participarán magistradas para reflexionar sobre la lucha de las mujeres por alzar la voz y reducir las brechas de desigualdad.

Destacó que estas actividades forman parte de una estrategia conjunta con el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez, regidoras, regidores e instituciones municipales, para consolidar políticas públicas con perspectiva de género.

Por su parte, la regidora Linda Peña García, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Diversidad Sexual, señaló que el enfoque interdisciplinario busca tejer redes de apoyo entre mujeres, fortalecer su participación y vincularlas con programas sociales, convocatorias y apoyos municipales.

Como parte de la agenda, se entregará el Galardón Olivia Zúñiga Correa 2026, que contará con 20 categorías, y se reconocerá a 200 servidoras públicas con más de 20 años de trayectoria.

Las interesadas pueden consultar el calendario completo en las redes oficiales del Gobierno municipal y del Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense.

