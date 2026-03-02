Tlajomulco presenta agenda de actividades por el Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga dio a conocer la agenda de actividades que se desarrollará del 2 al 31 de marzo, con el objetivo de generar espacios de reflexión, participación y fortalecimiento de la autonomía de las mujeres en el municipio.

La programación, impulsada por distintas dependencias en coordinación con regidoras y regidores, reconoce el papel de las mujeres en el servicio público, la salud, la educación y el activismo, además de promover acciones orientadas a cerrar brechas de desigualdad y avanzar hacia la igualdad sustantiva.

El Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense encabeza esta agenda. Su directora, Mayela Rodríguez, informó que habrá charlas, talleres y un panel programado para el 6 de marzo, en el que participarán magistradas para reflexionar sobre la lucha de las mujeres por alzar la voz y reducir las brechas de desigualdad.

Destacó que estas actividades forman parte de una estrategia conjunta con el presidente municipal Gerardo Quirino Velázquez Chávez, regidoras, regidores e instituciones municipales, para consolidar políticas públicas con perspectiva de género.

Por su parte, la regidora Linda Peña García, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Diversidad Sexual, señaló que el enfoque interdisciplinario busca tejer redes de apoyo entre mujeres, fortalecer su participación y vincularlas con programas sociales, convocatorias y apoyos municipales.

Como parte de la agenda, se entregará el Galardón Olivia Zúñiga Correa 2026, que contará con 20 categorías, y se reconocerá a 200 servidoras públicas con más de 20 años de trayectoria.

Las interesadas pueden consultar el calendario completo en las redes oficiales del Gobierno municipal y del Instituto Municipal de la Mujer Tlajomulquense.