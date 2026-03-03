Autoridades ponen en marcha la limpieza de sifones en el centro de Guadalajara

Limpieza de sifones en Guadalajara

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Aguas Potable y Alcantarillado (SIAPA) comenzó los trabajos de limpieza y mantenimiento de sifones, equipamiento para el adecuado funcionamiento del sistema de drenaje de la urbe.

La infraestructura está integrada por 11 instalaciones ubicadas bajo la Línea 2 del Tren Eléctrico, cuya limpieza preventiva garantizará el correcto flujo de aguas residuales, evitará obstrucciones, mitigación de inundaciones y reducción de riesgos de afectaciones durante la temporada de lluvias.

Asimismo, durante la noche del 2 de marzo y la madrugada del día 3 la dependencia realizó una supervisión de los trabajos en el cruce de la Calzada Independencia y la avenida Juárez- Javier Mina.

“Mientras la ciudad duerme, hoy estamos trabajando. Se va a limpiar, se va a desazolvar y vamos a garantizar que el agua pueda fluir, que no se desborde, que no arrastre nada en su camino y podamos tener alguna afectación. Quiero reconocer a ellas y ellos que, con un trabajo silencioso de todas las noches, nos ayudan a garantizar las vidas de toda la población”, declaró la coordinadora general Estratégica de Gestión del Territorio, Karina Hermosillo Ramírez.

El Plan de Limpieza Preventivo al Temporal de Lluvias 2026, inició el 13 de enero en la Presa de Las Pintas, participan alrededor de 400 trabajadores e incluye la intervención de 47 pasos a desnivel, 31 cárcamos, tres vasos reguladores, siete canales pluviales urbanos y 19 mil 500 bocas de tormenta, infraestructura ubicada dentro del área de cobertura del SIAPA.

La Crónica de Hoy 2026