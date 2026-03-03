Jalisco consolida su liderazgo en salud con la remodelación del Hospital Civil

. .

Con la remodelación de las áreas de urgencias del Nuevo Hospital Civil Dr. Juan I. Menchaca, Jalisco reafirma su compromiso por consolidar el mejor sistema de salud del país. Esta obra, que representa una inversión conjunta de 200 millones de pesos, beneficiará a más de 45 mil pacientes al año, quienes ahora contarán con instalaciones modernas, climatizadas y diseñadas bajo las normas mexicanas de infraestructura hospitalaria. El proyecto incluye la ampliación de más de 3,500 metros cuadrados y la creación de espacios especializados para la atención de niñas, niños y adultos, garantizando un servicio digno y de primer nivel.

La iniciativa forma parte del modelo Hospital-Escuela, desarrollado en coordinación con la Universidad de Guadalajara, que busca integrar la atención médica con la formación académica. En este esquema, las y los estudiantes de medicina realizan sus prácticas profesionales en hospitales de la red estatal, fortaleciendo su vínculo con las comunidades y asegurando que, una vez especializados, permanezcan en sus regiones de origen para atender las necesidades locales.

Este año, el Gobierno de Jalisco iniciará la construcción de dos nuevos hospitales civiles en Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, con el objetivo de descentralizar la atención médica y ampliar la cobertura en el interior del estado. Estos proyectos permitirán que estudiantes y profesionales de la salud se formen y ejerzan en sus municipios, evitando la concentración en la Zona Metropolitana de Guadalajara y garantizando un acceso más equitativo a servicios médicos de calidad.

El gobernador Pablo Lemus ha destacado que estas acciones son parte de una estrategia integral para transformar la red hospitalaria estatal y consolidar un sistema de salud humano, inmediato y cercano a la gente. Bajo el lema #AlEstiloJalisco, se suman voluntades de instituciones académicas, autoridades y personal médico para que cada paciente reciba atención con calidad y calidez.