Diputados avalan la rectificación que hizo el gobernador para no condicionar el subsidio al transporte

Los legisladores Tonatiuh Bravo Padilla, coordinador parlamentario de Hagamos y Candelaria Ochoa Ávalos, de Morena, expresaron su reconocimiento al gobernador Pablo Lemus, al dar marcha atrás a la decisión de condicionar el subsidio a los usuarios del transporte a la obtención de la tarjeta La Única.

La diputada Candelaria Ochoa señaló que el mandatario estatal también debe dejar de condicionar el uso de la tarjeta única a quienes son beneficiarios de los programas sociales, como el de seguro de salud.

“Yo creo que la acción de amparo que presentaron 35 estudiantes se traduce en que ahora todos los jaliscienses no van a pagar con la tarjeta broxel. Lo que me preocupa es que siga diciendo que son condicionados los programas sociales a la tarjeta, porque eso es ilegal y es ilegítimo y vamos a seguir pugnando por eso. Fue este amparo, fue el referéndum, fue el plebiscito, fue todo lo que la ciudadanía y nosotras desde este Congreso también hemos hecho y todas las marchas que la ciudadanía generó e impulsó”, dijo Ochoa.

El legislador Tonatiuh Bravo, señaló que se debe esperar a que Pablo Lemus publique el decreto respectivo, para conocer de qué forma se va a pagar el subsidio a los transportistas, ahora que ya no será obligatoria la utilización de la tarjeta de la empresa broxel.

El diputado local enfatizó que es positivo corregir cuando se comete un error. “Yo creo que es bueno rectificar”. La fracción parlamentaria de Hagamos siempre planteó su oposición a que se anticipara una tarifa que estaba prevista en los estudios técnicos hasta dentro de cuatro años.

“Ahora tenemos que ver, porque este anuncio no es suficiente. Nosotros necesitamos revisar cuál es el acuerdo que va a emitir el gobernador, para saber si la tarifa la va a seguir sosteniendo a 14 pesos, a pesar de que a todo mundo se le cobre 11 pesos y eso va a generar un problema de crecimiento de recursos económicos para subsidiar un poquito de más de tres millones de viajes diarios que hay en la zona metropolitana de Guadalajara”, expresó.

Otro problema que enfrentaba el gobierno de Jalisco es que apenas se han entregado un poco más de 500 mil tarjetas a los usuarios del transporte y aún faltaban más de un millón por entregar, a menos de un mes para la entrada en vigor del incremento al precio del transporte, el 1 de abril.