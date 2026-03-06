Cada día aumenta la desaparición de mujeres de menor edad: Cladem

Alejandra Cartagena y Lupita Ramos, coordinadoras de Cladem en el continente y en Jalisco, respectivamente.

El 8M en Guadalajara y en las principales ciudades de Jalisco no debe ser visto como “el Día de la Mujer”. En Jalisco hay 1,820 mujeres desaparecidas y eso se tiene que visibilizar y atender, dijeron Lupita Ramos y Alejandra Cartagena, coordinadoras del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).

En los dos años recientes, hay una incidencia de desaparición de mujeres de entre 15 y 19 años. Sin embargo, ahora la edad está bajando desde el grupo de edad de 12 a 14 años. Esto sucede a escala nacional, en Jalisco y en las regiones foráneas del estado, dijo la abogada Alejandra Cartagena.

“En Jalisco hay 1,820 mujeres desaparecidas, es decir, no es el Día de la Mujer. Otra vez, las mujeres somos en el país y somos en Jalisco quienes interpelamos al Estado. Antes éramos pocas, antes empezábamos a salir acompañando familias que han sufrido el feminicidio. Ahora, nos acompañamos y arropamos a las madres buscadoras, que van a ir a la marcha, que las acompañamos porque son ellas quienes han interpelado al Estado”, dijo.

Lupita Ramos, coordinadora regional de Cladem, se quejó de que el 8M en Jalisco “se está banalizando” desde los organismos públicos, ya que las funcionarias estatales o municipales realizan anuncios mediáticos que no tienen que ver con los avances reales de derechos para las mujeres.

“El llamado que hacemos nosotras desde Cladem es a no quitarle el contenido político que tiene un día como este. Yo creo que, en los últimos años, sobre todo desde las instituciones -cualquiera que sea- Congreso del Estado, Secretaría de igualdad Sustantiva, etc, banalizan de tal manera estos días el 8M, como el Día de la Mujer, regalan hasta florecitas y todo eso y hacen anuncios espectaculares de algo, alguna medida o campaña que van a realizar y al final de cuentas eso es una manera de quitarle el contenido político, porque el resto del año se olvidan”, dijo.

Lupita Ramos resaltó la importancia de que las mujeres salgan a manifestarse este domingo 8 de marzo, no solo en la capital jalisciense, sino en las ciudades medias de toda la entidad. Pidió a las autoridades que haya vigilancia, para que no se registren agresiones contra las mujeres que salen a las calles o instalan tendedores.

Las movilizaciones se registran ya en Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Ocotlán, Ciudad Guzmán o Colotlán.