Convocatoria para la segunda generación de Guadalajara Bilingüe

Con el objetivo de brindar herramientas que fortalezcan el desarrollo profesional y económico de la ciudadanía, el Gobierno de Guadalajara lanzó la convocatoria para integrar la segunda generación del programa Guadalajara Bilingüe, impulsado por la Dirección de Emprendimiento y Promoción Económica.

La Presidenta Vero Delgadillo destacó que estas becas buscan impulsar el talento tapatío y apoyar a jóvenes y profesionistas al desarrollo de sus habilidades.

“En Guadalajara creemos en el talento de nuestra gente, por eso creamos programas como el de Guadalajara Bilingüe, para que tapatías y tapatíos tengan mejores oportunidades”, afirmó.

La convocatoria para acceder a una beca del 100 por ciento para aprender inglés estará abierta del 6 al 9 de marzo y forma parte de una política pública orientada a ampliar oportunidades y reducir brechas sociales mediante el aprendizaje del idioma inglés.

“Guadalajara Bilingüe ya está aquí y ya puedes registrarte para obtener una de las becas que ofrecemos desde el Gobierno de Guadalajara en conjunto con el Proulex, de la UdeG”, informó Vero Delgadillo.

Mariana Orozco, directora de Emprendimiento y Promoción Económica, agregó que el registro se puede hacer en línea y uno de los requisitos es mostrar un comprobante de domicilio de Guadalajara.

“Registrarse en muy fácil, tienes que vivir en Guadalajara, tener muchas ganas de aprender inglés y registrarte del 6 al 9 de marzo y tener tu documentación lista”.

Guadalajara Bilingüe

Para aspirar a una beca, es importante tener a la mano:

* Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir o forma migratoria). En caso de ser menor de edad, identificación oficial del tutor legal.

* Clave Única de Registro de Población (CURP).

* Comprobante de domicilio en Guadalajara con vigencia no mayor a tres meses (agua, luz, teléfono fijo o estado de cuenta bancario).

* Carta de exposición de motivos elaborada por la persona interesada.

El proceso de dictaminación se llevará a cabo a partir del 10 de marzo, y la publicación de resultados se realizará el 12 de marzo a través de los canales oficiales del Gobierno de Guadalajara.

Para esta segunda generación, el Gobierno de Guadalajara destinó una inversión de cinco millones de pesos, que cubre el costo total del curso que prevé los nueve niveles del nivel B1 y B+.

Los seleccionados podrán elegir alguna de las cinco sedes que Proulex tiene en el Municipio: Universidad, La Paz, Alcalde, Tecnológico y la Dirección de Emprendimiento y Promoción Económica del Gobierno de Guadalajara, lo que permite ampliar la cobertura territorial y facilitar el acceso.

El programa cuenta con dos modalidades, de lunes a viernes y sabatino, con horarios distintos que serán seleccionados por los beneficiados.

Guadalajara Bilingüe

Las y los seleccionados deberán entregar, del 16 al 20 de marzo, la siguiente documentación:

*Carta compromiso de asistencia mínima del 85 por ciento.

* Carta de corresponsabilidad social.

* Carta de autorización de uso de imagen (en caso de menores de edad).

Al facilitar el acceso a la educación en este idioma, el Gobierno de Guadalajara impulsa una política pública que no solo fortalece el desarrollo individual, sino que también contribuye a consolidar un tejido social más sólido, con mayores condiciones de colaboración y crecimiento colectivo.

La primera generación de Guadalajara Bilingüe está por concluir el curso, el cual inició en junio de 2025 con una participación 614 beneficiarios.

Además, hay 135 integrantes de la Academia de la Policía de Guadalajara que iniciaron su formación en el idioma inglés, como parte de la capacitación y formación integral que reciben.